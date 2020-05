El Ayuntamiento no sabe aún por qué Málaga no pasó de fase: "El Gobierno no nos está dando esa información"

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa accidental de Málaga, Susana Carillo, ha criticado este martes que siguen "sin saber exactamente" por qué Málaga no ha pasado de la fase 0 a 1 del plan de desescalada. Es más, ha advertido de que "no tenemos claro por qué no ha pasado. El Gobierno no nos está dando esa información".

"Llevamos una semana pidiéndole al Gobierno que nos diga cuáles son las variables por las cuales ha evaluado para poder saber en qué tenemos que trabajar", ha insistido, poniendo como ejemplo que "si uno suspende un examen tiene que saber en qué ha suspendido para poder estudiar esa asignatura o esa parte de la misma y poderlo aprobar".

Carillo ha criticado, en este sentido, que el Ejecutivo "sigue sin decirnos si no hemos pasado por el número de camas, por el número de UCI, si no hemos pasado porque la movilidad entre las poblaciones no está suficientemente reforzada... y seguimos sin tener esa información".

Así lo ha señalado Carillo durante la comisión de seguimiento del COVID-19, en la que también, tras ser cuestionada por el grupo municipal socialista, ha reiterado que esa información del Gobierno central "la pedimos todos los días".

Ha recordado, por otro lado, que la Junta hizo un informe en el que 30 de los 33 distritos sanitarios andaluces pasaban y los tres restantes, en el que se incluía Málaga, lo hacía pero con restricciones. "Todavía están esperando por qué no se admitieron las posibilidades de poder pasar; seguimos esperando esa información", ha apostillado.

Asimismo, Carillo ha recordado que se siguen pidiendo desde el Consistorio al Gobierno las distintas ayudas que se necesitan para ayudar social y económicamente a la ciudad, aludiendo, entre otros, la utilización del remanente. "Estamos asistiendo a todas las reuniones que podemos, tanto con el Ejecutivo como con la FEMP, para intentar conseguir el máximo de ayudas para los malagueños".

En la sesión de este martes de la comisión se han tratado, entre otros, la movilidad, la seguridad, la limpieza o los planes para un futuro uso de las playas.

Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, se ha centrado en preguntar por qué medidas está tomando la Junta para que Málaga pueda pasar de fase, demandando un plan de choque sanitario para garantizar la desescalada sanitaria.

Por ello, el portavoz del PSOE ha pedido información sobre qué hace el Consistorio y la Junta para garantizar que en Málaga "vamos a salir preparados" insistiendo en conocer "qué medidas de refuerzo sanitario se han puesto en marcha en Atención Primaria, cuántos test se han realizado y cuántos rastreadores habrá en la ciudad, puesto que la capital malagueña es una de las zonas más afectadas por contagios en el país".

Por otro lado, ha vuelto a tender la mano al equipo de gobierno pero ha pedido que sea recíproco, ya que "las propuestas nuestras son las que hacen los malagueños y ahí le damos la mano".

Tras la pregunta de Pérez, Carillo también ha dejado claro que lo que hace el Gobierno local "es seguir trabajando para la vuelta progresiva a la normalidad" con la reactivación de obras, entre otros ejemplos. "Seguimos trabando en todo lo que nos corresponde desde el Ayuntamiento", ha sostenido.

ECONOMÍA

Por su parte, la concejala socialista Alicia Murillo ha vuelto a insistir en el remanente y ha pedido que se dejen de "transmitir quejas y lloros" y se utilice el 20 por ciento del mismo, que ya se puede utilizar, preguntando, al respecto, qué se hará con ello.

El concejal de Economía, Carlos Conde, ha rechazado las críticas de "llantos" y ha criticado la "impasividad e irresponsabilidad" del Gobierno de no resolver el tema del remanente cuando lo están pidiendo los alcaldes.

En este punto, ha desvelado que el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero ha respondido a la carta que se envió el 29 de marzo. Tras leer la misiva, ha dicho que "con esta carta tan elocuente en el verbo pero tan falta de fondo, como es lo que estamos pidiendo, no se nos contesta nada", ha lamentado, dejando claro que "no estamos dispuestos a admitir más demoras".

De igual modo, el PSOE, a través de la concejala María del Carmen Sánchez, ha aludido a los problemas de los comerciantes, y, en concreto, los que se están dando por la afluencia a mercados municipales. Al respecto, la concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, ha señalado que los consistorios podrían reaccionar con planificación si se conocieran antes las órdenes y directrices del Gobierno.

"Nosotros estamos atendiendo a las recomendaciones de aforo que plantea el Gobierno central; se están tomando medidas y lo seguiremos haciendo pero necesitamos conocerlas con más tiempo de lo que nos posibilita el Ejecutivo", ha dicho Pérez de Siles.

Pérez de Siles ha dejado claro que el aforo se debe a criterios objetivos y técnicos y "lo que no se debe a criterios técnicos es la salida de este municipio para la reactivación económica", en alusión a que no haya pasado de fase en la desescalada.

Por otro lado, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha pedido al edil de Movilidad, José del Río, que informe sobre acciones previstas en el área, asegurando que le parecen "positivas" pero "insuficientes, tímidas y ancladas en un modelo de movilidad antiguo y deficiente", por lo que ha pedido que sean "valientes y audaces".

Del Río ha valorado la gestión del equipo de gobierno con medias como el corte al tráfico del paseo marítimo o la creación de un corredor sostenible y ha incidido en que "se cumple a rajatabla lo que dice el Gobierno central" en alusión a los peatones, los ciclistas y los vehículos de movilidad personal (VMP).

Por último, ha anunciado que este miércoles se pone en marcha el servicio de alquiler de bicicletas "porque se lo hemos exigido al concesionario" y con las medidas de seguridad correspondientes.

Sobre la limpieza y desinfección, la viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha insistido en que es "primordial", por lo que ha dicho entender como "imprescindible reforzarlo". Además, ha criticado "la merma" de personal para hacer frente a estos trabajos.

Al respecto, la edil de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, responsable de Limasa, Teresa Porras, ha insistido que se han puesto a disposición de Sanidad para poder hacer frente a la pandemia, recordando que hay un mando único, que es el Estado.

"Se ha contratado este año 110 trabajadores desde jueves, 9 de abril, y ahora con la temporada de las playas, que se empezará el día 16, entrarán a trabajar a tiempo completo 86 personas; se hace lo que se puede dentro de la situación de pandemia", ha señalado.

También en relación con las playas ha detallado que se está estudiando desde el mes de abril, con la cátedra de la Universidad, los problemas pero "no sabemos cuándo se van a abrir". "Cuando lo digan pondremos todos los medios a nuestro alcance", ha defendido.

Por último, el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia ha demandado información sobre medidas de protección a efectivos de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, criticando también la "ausencia de coordinación en dispositivos de seguridad".

En este sentido, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha enumerado las medidas y ha dicho que "no hay casos de coronavirus en la plantilla de Policía Local ni de voluntarios Protección Civil, y tan solo existe un caso en Bomberos", asegurando que se han repartido materiales.