El Ayuntamiento plantea un nuevo programa con visitas guiadas para conocer rincones de la Málaga oculta

MÁLAGA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura oferta por primera vez un programa con 35 visitas guiadas que va a permitir conocer rincones desconocidos de Málaga contados desde diferentes ópticas. Esta propuesta denominada 'Rutas Ex-Céntricas' se va a realizar en diferentes espacios urbanos de la ciudad que van desde La Araña a Teatinos.

La concejala de Cultura, Noelia Losada, ha presentado este viernes esta iniciativa, que comenzará el 2 de julio y se prolongará hasta octubre.

"Uno de los ejes que me he marcado como concejala de Cultura es el de descentralizar la cultura y que no quede ni un sólo resquicio por cubrir, ni en cuanto a territorio ni en cuanto oferta cultural y de ocio. Creo que estas rutas son una innovación importante, pues permitirán a los malagueños darse cuenta de que hay joyas distribuidas por toda la ciudad", ha señalado Losada en el transcurso de la presentación de las 'Rutas Ex-Céntricas'.

Esas 35 visitas guiadas están divididas en diferentes secciones por rutas y temas. Cada serie va a tener varios pases, la mayoría de ellos por las tardes. Van a actuar como cicerones diferentes gestores culturales malagueños.

Las rutas a pie son gratuitas y deberán hacerse inscripciones previamente en el siguiente enlace: https://rutas-excentricas.eventbrite.es. El plazo para las inscripciones se abre 7 días antes del comienzo de la ruta. El aforo durante el mes de julio será de 15 personas por sesión, y a partir de septiembre se determinará en el momento según la situación sanitaria.

Son siete temáticas con varias propuestas cada una de ellas: Rutas Cultopía, Rutas Excéntricas por Málaga, Paseos fotográficos, Paseos Dibujados por Málaga, Málaga de plaza en plaza, Arte urbano (grafitis y murales) en el Soho y Paseo filosófico con las tortugas Pecas.

La intención del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga con este programa de 'Rutas ex-céntricas es la de potenciar el conocimiento del patrimonio y educar la mirada desde el conocimiento histórico, el dibujo, la fotografía, los paseos filosóficos o la apreciación de las modernas pinturas murales.

Tal como se señala en el texto del folleto: "Málaga está siempre por descubrir, incluso para los que creen que la conocen bien. Estas rutas nos ayudan a apreciar la ciudad, su arte y sus artistas, de una manera activa, dinámica y entretenida, en grupos reducidos, y con cicerones cargados de conocimientos en las diferentes disciplinas artísticas".