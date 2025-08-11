El Ayuntamiento recomienda el uso del transporte público para los desplazamientos durante la Feria

Archivo - Autobús en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

El Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un dispositivo de tráfico y movilidad para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y visitantes tanto a la Feria del centro como al Real. Desde el Consistorio se recomienda reducir al máximo la utilización del vehículo privado y optar por el transporte público.

El dispositivo de movilidad durante la Feria de Málaga 2025 incluye un refuerzo de los servicios de la EMT y de taxis para favorecer el uso del transporte público, además de habilitarse 3.535 plazas de aparcamiento en diferentes zonas del entorno de Cortijo de Torres, así como cortes y desvíos de tráfico en coordinación con la Policía Local y que serán supervisados desde el Centro de Gestión de Tráfico para dar la mayor fluidez posible.

En cuanto a los accesos al Real de la Feria, el dispositivo contempla el establecimiento de desvíos de tráfico que afectarán a la avenida de Ortega y Gasset, calle Paquiro y Camino San Rafael. Estas vías quedarán cortadas en diferentes puntos para los accesos rodados a la Feria, a partir aproximadamente de las 20.00 horas, estableciéndose los correspondientes desvíos.

Además, el tramo del Camino de San Rafael comprendido entre las calles Juan Gris y La Orotava está excluido al tráfico rodado durante las 24 horas de todos los días de la semana.

La avenida Ortega y Gasset quedará excluida al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Rosamunda y el Palacio de Ferias y Congresos, excepto para los autobuses de la EMT y los taxis, para lo que se crearán puntos de control con presencia policial.

De igual forma, dado que un tramo del Camino San Rafael quedará reservado sólo al servicio de autobuses, taxis y residentes, se indicará tal circunstancia en diferentes puntos de la avenida de Juan XXIII, así como en el Camino San Rafael en la proximidad al tramo afectado.

FERIA EN EL CENTRO

Con motivo de la celebración de la Feria en el centro, el sistema de control de accesos al Centro Histórico funcionará en concordancia con el Bando de Feria.

Así, durante este tramo horario y durante toda la Feria no se podrá acceder al interior del centro salvo casos de emergencia. Una vez se restablezca la normalidad en la zona y tras las indicaciones de Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a residentes y autorizados.

También habrá una zona cerrada al tráfico en el centro de la ciudad todos los días de Feria entre las 12.00 y las 18.00 horas, previéndose el restablecimiento del tráfico en condiciones habituales alrededor de las 21.00 horas.

Durante las tardes de Feria se habilitará el vial de servicio de la plaza del General Torrijos como aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Por su parte, las tareas de carga y descarga en el centro se realizarán los días laborables durante la semana de Feria en horario de 07.00 a 12.00 horas, y la semana previa se ampliará el horario hasta las 12.00 horas. Por su parte, los días festivos, domingo 17 y martes 19, entre las 7.00 y las 10.00 horas y el viernes, y el viernes día 15 en el mismo tramo horario.

Por otro lado, la Romería se realizará el sábado 16 de agosto, comenzando alrededor de las 11.00 horas. Conforme vaya discurriendo la romería, ser irán cerrando al tráfico las calles afectadas, restituyéndose tras su paso.

TRANSPORTE PÚBLICO

Desde el Ayuntamiento han recordado que la EMT un año más va poner en marcha un dispositivo de servicios especiales y refuerzos para facilitar la movilidad tanto al Cortijo de Torres como al Centro Histórico. De este modo, al servicio ordinario que presta durante el día la EMT se suma la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20.00 horas que conectarán todos los distritos de la ciudad con el Real.

A ello hay que añadir la línea F que enlazará la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas. El dispositivo supone incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

En relación con el acceso a los autobuses para disfrutar de la Feria han recordado que para la del centro se podrán utilizar todos los títulos de transporte. El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

Para la feria de noche (a partir de las 20.00 horas) los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de dos euros. Por su parte, la línea F conectará durante las 24 horas la Feria del centro con el Cortijo de Torres. Tendrá un precio de dos euros y será posible abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta.

Asimismo, se refuerzan las líneas en las horas anteriores al comienzo de los espectáculos de luminotecnia y el piromusical, así como durante y tras su celebración. Para el horario de tarde-noche se dispondrá una oferta especial que alcanzará las 90.000 plazas, adicionales al servicio convencional.

Para la Feria de Día las líneas que conectan con el centro de la ciudad se reforzarán y, además, se establecerá una línea especial que comunicará directamente el centro con el Real de la Feria, con cabecera en el lateral norte de la Alameda, entre las calles Larios y Puerta del Mar. Este servicio se denominará Línea F.

Además, en función de la demanda se potenciarán las líneas (4, 18, 19, 20 y 22) que durante el día y de forma ordinaria conectan directamente el Real con los distritos Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

De igual modo, la EMT ofrecerá un servicio de calidad estableciendo un total de 16 líneas especiales directas al Real desde cada barrio. El horario oficial de las líneas directas nocturnas a la Feria es de 20.00 a 6.00 horas, aunque podría ampliarse en función de la demanda. La conexión con el centro de la ciudad está garantizada las 24 horas con la línea F.

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA DE ANDENES

Este año como novedad y para la mejora de la seguridad vial y peatonal en la explanada donde llegan y salen los autobuses en la Feria, la superficie de acceso de los autobuses se ha incrementado un 50% sobre la que había disponible en años anteriores.

Este aumento de la superficie utilizada va acompañado de otras mejoras como la incorporación de 16 nuevas pantallas led de paneles informativos.

Para potenciar el uso del autobús en Feria, la EMT va a lanzar una campaña de comunicación e información a los usuarios denominada: 'Donde hay feria, llega la EMT'.

TAXIS

El dispositivo especial respecto a taxis tiene como fin reforzar este servicio para atender y garantizar la demanda de los usuarios, por lo que se continúa con la excepción del régimen de descanso obligatorio durante la Feria. Así, en el ámbito del recinto ferial se habilitarán dos paradas que funcionarán las 24 horas.

En cuanto al Centro Histórico, se mantendrán las paradas en Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

Por otro lado, sobre VTC se establecerá una zona de subida y bajada de viajeros para este tipo de vehículos en la avenida de Ortega y Gasset, en el vial de servicio junto a la calle Flauta Mágica.

Además, el Área de Movilidad ha habilitado estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del Real, también aparcamiento exclusivo para motos en el Palacio de Ferias.

Por último, han recordado que el Área de Movilidad instalará alrededor de 400 paneles para señalizar itinerarios. Asimismo, han incidido en que se debe de prestar en todo momento especial atención a las señales e indicaciones de la Policía Local.