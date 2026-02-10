El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) cuantifica daños por el temporal en más de un millón de euros

La alcaldesa del municipio malagueño de Ronda, Mari Paz Fernández, visista zonas afectadas por el paso del temporal - AYUNTAMIENTO DE RONDA

RONDA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda ha cuantificado los daños que el temporal ha dejado en la ciudad en más de un millón de euros.

La alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández, ha explicado que "mayormente éstos se localizan en el ámbito rural, en todas las zonas de éste", y que "son graves".

Fernández, que ha vuelto a visitar distintos puntos afectados como el Llano de la Cruz y La Indiana, entre otros, y ha subrayado que "ya se está trabajando para intentar subsanar la situación y devolver, poco a poco, la normalidad". No obstante, ha matizado que se actúa en los parajes en los que es posible, de momento, por el nivel de afectación registrado.

También ha indicado en un comunicado que se han creado cuatro equipos de profesionales municipales, especialmente dirigidos por los concejales Jorge Fernández y Juan Carlos González, para coordinar la respuesta. También se han contratado a varias empresas locales, con maquinaria, que están operativas.

"Os pido paciencia", ha dicho Fernández a los vecinos afectados. "Estamos actuando de emergencia y luego vendrán los proyectos y los arreglos", ha subrayado, al tiempo que ha informado de que Ronda se acogerá a las líneas de ayuda que se ofrezcan, como las del Gobierno andaluz.

En el núcleo urbano, ha detallado que se sigue trabajando igualmente para recuperar la normalidad en calles, parques y espacios públicos y que se compagina el dispositivo de atención a las personas desalojadas de Grazalema y La Estación de Benaoján y acogidas en Ronda, en el pabellón deportivo de El Fuerte, en concreto, a 555 --485 de Grazalema y 70 de La Estación de Benaoján--.

Al respecto, ha recordado que se siguen sirviendo 650 menús completos al día y de los 555, alrededor de 300 cuentan con alojamiento en hoteles y otros.