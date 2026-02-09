El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) trabaja en restablecer las comunicaciones del ámbito rural

La alcaldesa de Ronda, María de la Fernández, con parte de su equipo, supervisando esta mañana la situación de la red de caminos y las infraestructuras. - AYTO RONDA

RONDA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) está trabajando en restablecer las comunicaciones en el ámbito rural de su término, afectado especialmente por el presente temporal que, al parecer, remitiría próximamente.

La alcaldesa, María de la Paz Fernández, junto con su equipo, ha vuelto a analizar este lunes la situación de la red de caminos que vertebran estos núcleos de población, además del de las infraestructuras en la ciudad.

En general, según ha señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado, no se han producido nuevas incidencias. En la ciudad, ha quedado reabierta al tráfico, totalmente, la calle Marbella, entre La Planilla y el barrio de San Francisco, vía que constituye uno de los accesos a Ronda.

El Ayuntamiento contó en este sentido con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Desde primera hora de la mañana de este lunes, se puede circular por esta calle que quedó cortada por un desprendimiento de tierra. La UME también ha intervenido en distintos caminos en el ámbito rural.

La mayoría de las personas que quedaron aisladas, alrededor de 300, ya no lo están, puesto que se han reabierto los accesos o cuentan con una alternativa. No obstante, se pide limitar el paso estrictamente a emergencias y ser muy prudente, puesto que aún se evalúan los daños que se han producido.

De igual modo, han señalado que se trabaja en los puntos en los que es posible y se atiende especialmente a los casos que aún quedan de aislamiento. Los residentes en la veintena de viviendas que fueron desalojados preventivamente el pasado martes por la tarde, por el Ayuntamiento, en zonas inundables; continúan fuera de sus casas. El Consistorio les proporcionó alojamiento.

Respecto a la acogida de vecinos desalojados de las poblaciones vecinas de Grazalema y La Estación de Benaoján, en Ronda, éstos continúan en la misma situación. El pabellón deportivo habilitado, el pabellón de El Fuerte, como punto de atención, se mantiene activo. Ningún vecino afectado por esta situación ha pernoctado en estas instalaciones. En torno a 300, se han derivado a hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y casas particulares que se han ofrecido para ello solidariamente. La empresa municipal Turismo de Ronda coordina esta ayuda.

Han recordado que el pabellón también ofrece servicios de comida, con 650 menús completos, con desayuno, almuerzo y cena, gracias a un grupo de cocineros que se están volcando, incluido Benito Gómez, con dos estrellas Michelin. Además, destaca la aportación de la cocinera Pepa Muñoz mediante la ONG World Central Kitchen creada por el cocinero José Andrés, que ha proporcionado comida también a la residencia de las Hermanitas de los Pobres.

Se ofrecen también servicios sanitario, psicológico, de ropa, calzado y otros artículos que se puedan necesitar; ludoteca, biblioteca, veterinario, entre otros. En este sentido, han destacado la ayuda de una asociación procedente de Valencia, de una de las zonas afectadas por la dana, el Santuario Animal Guachinche Tagoro.

"UN VERDADERO EJEMPLO DE SOLIDARIDAD"

La implicación de empresas, asociaciones, colectivos y voluntarios en general, la plantilla municipal, cuerpos de seguridad, profesionales sanitarios, hermandades, y, en general, de toda la sociedad rondeña, es constante.

"Constituye un verdadero ejemplo de solidaridad, acogida y vecindad. El pabellón es un punto de encuentro en el que estos vecinos se sienten mejor, en comunidad, ninguno de ellos está durmiendo en el pabellón, este también era uno de los nuestros objetivos desde el principio", ha afirmado la alcaldesa.

Asimismo, Fernández ha agradecido "el apoyo de las administraciones, destacando la coordinación y colaboración; y también las aportaciones de Unicaja y Mapfre, donaciones de otros pueblos": "En media hora teníamos en el pabellón ropa, alimentos... El papa también se ha referido a esta situación. Creo que como sociedad estamos actuando de forma extraordinaria", terminó Fernández.