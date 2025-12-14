Ayuntamiento de Torremolinos impulsa la Mesa Local de Coordinación contra Delitos de Odio con primera reunión el viernes

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) impulsa la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio con una primera reunión, que tendrá lugar el próximo viernes, 19 de diciembre, y con la que se convierte en uno de los primeros municipios de Andalucía en convocar un foro interinstitucional centrado en esta materia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, quienes han precisado que será la alcaldesa, Margarita del Cid, la que presida la reunión a la que están convocados representantes de instituciones públicas, organizaciones civiles, comunidades afectadas y expertos en derechos humanos y justicia.

De esta forma, han subrayado, se abarcará desde áreas municipales --Igualdad, Seguridad y Servicios Sociales--, Policía Local y Nacional, Colegio de Abogados de Málaga, Fiscalía especializada contra los delitos de odio; así como representantes de colectivos, asociaciones, centros educativos y centros de salud.

"Torremolinos es una ciudad integradora e inclusiva, que respeta las libertades y constituye un ejemplo de tolerancia, y así debe seguir siendo. Son estas características las que nos han convertido en un municipio de referencia, por lo que ser uno de los primeros de Andalucía en convocar una mesa contra los delitos de odio era, casi, un paso natural", ha declarado Del Cid.

Tal y como establecen las normas internas de la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio, la convocatoria responde a cuatro objetivos principales, como es prevenir los delitos de odio, promover la formación y sensibilización, y proteger y acompañar a las víctimas de delitos de odio en su proceso de denuncia y recuperación.

Asimismo, también se busca fomentar la colaboración institucional, "coordinando esfuerzos entre los distintos organismos públicos, organizaciones sociales y la comunidad para abordar de manera integral los delitos de odio".

"La finalidad no es otra que sensibilizar a la población en el rechazo a cualquier acto constitutivo de delito de odio y mantener una convivencia en armonía y libre de estereotipos, donde coexistan personas de diversa ideología, creencias, raza y orientación sexual", han asegurado.

Para ello, han apuntado desde el Ayuntamiento, la mesa adoptará una serie de conclusiones y compromisos encaminados a la consecución de dichos objetivos.

El impulso de Torremolinos a esta mesa contra los delitos de odio se enmarca "en la creciente preocupación social por los incidentes discriminatorios y en la recomendación de organismos nacionales y europeos de fortalecer las políticas de prevención y detección desde el ámbito local".

A nivel estatal, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior ha subrayado la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y, recientemente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó una declaración institucional llamando a los ayuntamientos a defender la convivencia y frenar cualquier manifestación de odio.

"Torremolinos responde a ese llamamiento desde su propia realidad, dando un paso al frente como municipio", ha aseverado la regidora. Está previsto que la Mesa Local de Coordinación contra los Delitos de Odio del Ayuntamiento de Torremolinos se reúna de manera ordinaria una vez al año.