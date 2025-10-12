El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ofrece talleres gastronómicos para jóvenes desde el próximo viernes hasta marzo

Cartel de 'Sabor Joven 2025-2026' impulsado por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha organizado los talleres de gastronomía para jóvenes 'Sabor Joven 2025-2026', que darán comienzo el próximo viernes, 17 de octubre, y se desarrollarán hasta el mes de marzo, estando previsto que se impartan dos cada mes.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, las clases están dirigidas a personas de entre 14 y 30 años y tendrán lugar todos los viernes entre las 18,00 y las 21,00 horas en la Sala de Gastronomía del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

El concejal de Juventud, Francisco García, ha declarado que, tras la "excelente acogida de la edición anterior", vuelven a apostar por la gastronomía italiana, japonesa o tailandesa "para hacer las delicias de los participantes".

En este sentido, el edil ha añadido que "tenemos que promover un ocio saludable" que fomente "inquietudes que tal vez estaban escondidas" y que despierten intereses que pueden llegar "incluso a encauzar el futuro laboral de alguno de los participantes".

Además, la Administración local ha indicado que estos talleres ofrecerán experiencias gastronómicas temáticas que "conectan cultura y cocina de una forma divertida y participativa".

El ciclo se iniciará el viernes, 17 de octubre, con el taller 'Sushi fusión: de Japón a Perú', mientras que el siguiente viernes, 24 de octubre, será el de 'Asia en tu plato: de Tailandia a Corea'.

Ya en el mes de noviembre, el día 14 será el turno para el taller 'Street Food: Sabores del mundo en la calle', y el día 21 tendrá lugar 'Pasta en vivo: El arte de hacerla a mano'.

Los talleres continuarán con nuevas temáticas durante los próximos meses "intentando dar respuesta a los intereses de la juventud del municipio", que demostró que ésta es una de las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Torremolinos que más interés ha generado, según han valorado desde el consistorio.