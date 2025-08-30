'Baile del calor', la canción con la que el malagueño Jassy Ojeda ensalza su "amor por la salsa y por la música"

El joven músico malagueño lanza su onceavo tema en el que mezcla la salsa con el funk carioca y anuncia el lanzamiento de un nuevo EP

El cantante malagueño Jassy Ojeda ha publicado 'Baile del calor', su tercera canción en ver la luz este verano. En ella refleja su apuesta por la salsa, género que en los últimos tiempos vive una nueva "época de oro" entre el público en general con famosos cantantes que apuestan por ella como Bad Bunny o Rauw Alejandro. Con este tema, Ojeda muestra su amor por la salsa, el género musical con raíces caribeñas.

Jassy Ojeda, el alías bajo el que se da a conocer Pablo Ojeda, es un joven de Torremolinos que se dedica a la música de forma activa desde hace tres años, cuando publicó 'Antes de caer' en YouTube. Nacido en 2003, es parte de la segunda generación artística de los Ojeda y, con sus raíces en el pop, avanza en su carrera con distintas influencias musicales, entre las que, con su último tema, se encuentra la salsa.

"Creo que es mi deber, desde mi pasión y mi amor a ese género --la salsa--, poner mi granito de arena" en un fenómeno por el que "ahora todo el mundo canta canciones que para mí eran muy de nicho", según asegura durante una entrevista con Europa Press, en la que matiza que esta nueva canción mezcla la salsa con el funk carioca, "ese género que hace ta-ta-ta".

Asimismo, valora el resultado de dicha fusión como "bastante gracioso", que genera "una melodía y una letra chula". Así, afirma no haber abandonado su estilo, enmarcado en el género pop, ya que su objetivo "sigue siendo hacer canciones con estética pop, muy melódicas y armoniosas y con mucho gusto por los coros y las voces".

Ojeda señala que eso se ven en temas como 'Llega el Sol' o 'Altamar': "Siento que lo que me gusta es hacer proyectos con géneros que la gente no asocie conmigo"; y relata que en otra canción, 'Colección de sueños', apostó por "una rumba y una canción de R&B hip hop... y la gente me pregunta ¿qué haces tú haciendo esto?". Asimismo, confiesa que con 'Baile del calor' busca "un género que rompiera un poco con el molde con el que la gente me encasilla".

De este modo, Jassy dice que su "especialidad" es el pop: "Yo no sé rapear, no sé cantar una salsa y no sé hacer un montón de cosas, pero creo que es chulo mostrar cómo amo la música, no el pop".

Todas estas canciones que está publicando durante el verano (y con el reto de lanzar, al menos, una al mes) se unirán en un EP que tiene previsto sacar a finales de septiembre con el nombre de 'Se fue el verano'. Este aglutinará 'Llega el Sol', 'Altamar', 'Baile del calor' y otro tema que prevé publicar el próximo mes de septiembre.

'LLEGA EL SOL', "EVOLUCIÓN COHERENTE" DE 'GOLDEN'

Por otro lado, Jassy Ojeda considera que 'Llega el Sol' es "la evolución coherente" de 'Golden', su canción más conocida y emblemática hasta la fecha. Esta fue su primera canción de estudio, producida por Anadie, y cuya sonoridad, asegura, "es completamente mía".

"Siento que este es mi sonido --el de 'Golden'--. La letra ya la tenía compuesta y era una canción divertida y chula, pero fue hacerla con Anadie y decir 'qué guay, este rollo pop aceleradito y sus baterías es mi sonoridad", explica Ojeda, que agrega que en el contenido de este tema "estaba haciendo un poco una vista al futuro de lo que iba a ser mi año".

También ha explicado que su música es "triste, pero con un ritmo alegre": "'Llega el Sol', por ejemplo, no deja de ser una canción con una letra muy triste, pero con un ritmo muy bonito. Te genera la sensación de 'me lo estoy pasando muy bien, pero se está haciendo de noche'".

"MÚSICA, MOTOR DE MI VIDA"

Jassy Ojeda define la música como el motor de su vida y reconoce que "suena demasiado rimbombante y poético, pero es así. Yo no me imagino dedicándome a otra cosa que no sea la música". Pese a ello, y porque triunfar en la música es "muy complejo" y parece necesario "ser 'influencer'", este joven intérprete se formó en Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, algo que le valió para "darme cuenta de que quiero dedicarme a la música".

Asimismo, asegura que le gusta el teatro, "pero más desde fuera porque hacerlo me quema muchísimo". "Recuerdo estar madrugando todos los días para ir a montar una obra --teatral-- y decir 'no puedo más' y de repente tener ensayo por la tarde y decir 'menos mal' porque de verdad era una motivación". Aún así, reconoce haber sacado muchas cosas positivas de la experiencia.

"MI ENTORNO FAMILIAR HA SIDO SUPERIMPORTANTE"

Cuestionado sobre qué relevancia cree que tiene para él que su padre, el líder de la mítica banda Danza Invisible, Javier Ojeda, fuese cantante, explica que esto le ha ayudado en su "pasión por la música", que ha definido como "hereditaria", pero matiza que "mis tíos también son responsables de mi fascinación por la música y hacerlo también de generación en generación". Considera que ese testigo lo han recogido sus primos "en forma de DJ o rapero y yo, de cantante".

De igual modo confirma que ser familiar de los Ojeda le ha facilitado su andadura en el mundo de la música: "Esa respuesta es tajante, cien por cien, no tanto por contactos que pueda tener mi padre, sino porque las personas que nacemos en un entorno mucho más favorecido vamos a tener mil veces más oportunidades en la vida, eso es así".

"He tenido la suerte de crecer en un entorno muy protegido, que le ha dado importancia al arte, la cultura y la música desde que tengo uso de razón", explica Ojeda, que apostilla que "todo es superimportante y no es algo tribal".

También asegura tener mucha suerte porque sin ese entorno "no hubiera podido llegar donde estoy ahora", pero, precisa: "Tengo mi mérito propio, que al final es el autodescubrimiento, ver lo que me gusta y lo que no, hacerlo bien y cagarla...".

IDILIO

Este verano, Jassy Ojeda ha impulsado un proyecto vinculado con la salsa: Idilio. Lo ha hecho junto con uno de sus primos, Jaime Ojeda, discjockey que ha tocado en la pasada edición de la Feria de Málaga y uno de los responsables del club Recreo. "Idilio es una fiesta de salsa que está tenido un éxito que jamás habíamos pensado que pudiera tener". Lleva ya tres ediciones durante este verano celebradas en el chiringuito Salitre Casa del Mar.

Ojeda explica que Idilio surgió en un viaje con sus cinco primos a Nueva York en el que "un día acabamos en una azotea mirando la ciudad y mi primo Jaime trajo un set para poner música y se puso a pinchar salsa".

"Y nos dimos cuenta de que, somos diferentes, pero todos compartimos un gran amor por la salsa", ha continuado, al tiempo que ha agregado que fue así como pensaron que "tiene que haber más gente que le guste la salsa buena, de verdad, no la que ponen en todos los clubs, y dijimos 'tenemos que probarlo'".

Así, "Jaime fue un día a hablar con uno de los responsables de Salitre y surgió la idea de un día para otro" y ya con fecha, el siguiente paso fue ponerle un nombre al evento, ha explicado que "la fiesta se llama Idilio, por una canción de Willie Colón, que es preciosa".

"ES DIFÍCIL COLABORAR CON ARTISTAS POR INCOMPATIBILIDAD HORARIA"

Cuestionado sobre futuras colaboraciones, ha explicado que "es difícil colaborar con otros artistas por incompatibilidad horaria", pero ha adelantado que prepara "una colaboración que no puedo decir, pero es bastante gorda y me hace ilusión".

"Siento que es una colaboración que va a sorprender a mucha gente. Es una colaboración que poca gente se esperaría, pero, después, si lo piensas dices 'obvio que van a colaborar'", ha narrado, antes de aclarar que "no estoy hablando de mi padre", con quien ya tiene una.

Asimismo, ha dicho que un reto personal es "sacar un álbum producido por mí mismo" antes de diciembre de 2026 porque "voy a entrar en la escuela profesional Schooltraining en febrero y me gustaría probar a sacar yo mi propio sonido y ver qué recepción tiene".