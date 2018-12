Banco Santander, UMA y PTA lanzan una nueva edición del programa Explorer con 25 plazas para emprendedores malagueños

Publicado 27/11/2018 13:44:35 CET

La plataforma de emprendimiento Santander X abre el periodo de inscripción para la X edición del programa Explorer 'Jóvenes con ideas', una iniciativa de impulso al talento joven que en Málaga cuenta con la colaboración entre Banco Santander, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y la Universidad malagueña (UMA) y con 25 plazas para los emprendedores malagueños.

Banco Santander promueve esta iniciativa a través de Santander Universidades, con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) que en sus nueve ediciones anteriores ha impulsado los proyectos de más de 5.000 emprendedores y ha generado cientos de empresas en todo el país, según han informado desde el programa.

El plazo de inscripción a través de Santander X, para jóvenes de entre 18 y 31 años, finaliza el próximo 12 de diciembre. Esta plataforma digital conecta a emprendedores de todo el mundo y les ofrece acceso a distintas iniciativas de emprendimiento impulsadas por las universidades un entorno digital, abierto y colaborativo.

Los seleccionados podrán beneficiarse del acceso al Málaga Explorer Space, un centro de 'coworking' de alto rendimiento donde desarrollarán sus ideas de forma colaborativa, se conectarán con otros emprendedores y recibirán asesoramiento personalizado y formación impartida por expertos en innovación y modelos de negocio.

Para esta nueva convocatoria el programa ha incorporado más contenidos digitales, fortaleciendo la formación con las últimas metodologías y reforzando la conexión entre jóvenes, según han manifestado a través de un comunicado.

Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el proyecto mejor valorado del Málaga Explorer Space viajará a Silicon Valley, el mayor ecosistema de innovación del mundo, junto a otros 56 emprendedores de diferentes rincones donde recibirán clases magistrales en empresas tecnológicas punteras, asesoramiento en internacionalización y contacto con inversores. Además, los tres mejores proyectos recibirán 30.000, 20.000 y 10.000 euros para acelerar su desarrollo.

Gracias a la colaboración con la Fundación EY, Explorer cuenta también con el premio Woman Explorer Award que ofrece 20.000 euros para financiar el mejor proyecto liderado por una emprendedora y el premio de innovación Disruptive Technology Explorer Award --impulsado por Indra--, que brindará 3.000 euros y asesoramiento por parte de expertos de Indraventures al proyecto de negocio más innovador.

Explorer es una iniciativa en red que, gracias al trabajo coordinado de Santander Universidades y CISE, cuenta con el apoyo de universidades de todo el país y con la colaboración y participación activa de más de 150 instituciones públicas y privadas como la Fundación EY, Indra, Secot y Netberry.

El Explorer Space Málaga se encuentra en el edificio The Green Ray, del Parque Tecnológico de Andalucía y de la Universidad de Málaga, ubicado en la Ampliación del Campus Universitario de Teatinos. Son más de 35 las empresas que actualmente se encuentran en el edificio, entre otras TUPL, Liquid Barcodes, Algorath, Bund, Bonfire of souls, View Next, CGI o SCL.

Además, The Green Ray cuenta con diversos programas de start-ups, incubación y aceleración empresarial y con la colaboración de una amplia red de profesionales que prestan apoyo personalizado a los jóvenes emprendedores.