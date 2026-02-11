La Banda Municipal de Música y el MaF programan un concierto que contará con intervenciones poéticas

Archivo - Banda Municipal de Música de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda municipal de música y el MaF (Málaga de Festival) programan un concierto que contará con intervenciones poéticas. El Museo de Málaga acogerá cita musical, con entrada libre y gratuita, el sábado 14 de febrero a las 18.30 horas.

Los creadores Virginia Aguilar, Vicente Luis Mora y Pablo Benavente leerán sus poemas durante el evento, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, la Banda Municipal de Música ofrecerá el concierto Europa a través de sus Bandas Sonoras, dando una perspectiva de Europa desde la música, con la interpretación de bandas sonoras de películas galardonadas con premios reconocidos, como son los Óscar o los Globos de Oro, acompañada de las intervenciones poéticas de los creadores Virginia Aguilar Bautista, Vicente Luis Mora Suárez-Varela y Pablo Benavente Bonfante.

El concierto comenzará con la interpretación de la obra King Arthur (El rey Arturo), música épica, orquestal y de acción, compuesta por Hans Zimmer; seguirá con la evocación de la película La Misión, a través de Gabriel's Oboe (El Oboe de Gabriel), una pieza icónica, que destaca por la melodía nostálgica del oboe, que representa un himno a la esperanza y la paz, compuesta por Ennio Morricone.

A continuación, es el turno de Yann Tiersen la película La Valse D'Amelie, que está considerada una celebración de la bondad humana, el amor y la vida. Acto seguido se rendirá tributo a la memoria, la infancia y la adolescencia del director de cine Salvatore di Vita con la interpretación de Nuovo Cinema Paradiso de Ennio Morricone, constituyendo una banda sonora caracterizada por tonos nostálgicos, conmovedores y melancólicos,

De entre las piezas musicales de la película Moline Rouge. se podrá disfrutar de la música vibrante, a través de baladas y una producción que combina cabaret, teatro y pop, con temas emblemáticos del filme y del musical de Broadway.

El concierto continúa con una de las mejores bandas sonoras dramáticas, que es La vida es bella del italiano Nicola Piovani. Y, por último, concluirá con la suite compuesta por el compositor alicantino Óscar Navarro, para acompañar la película basada en hechos reales acontecidos en las trincheras de la guerra civil española, La Mula, obra emotiva que alterna momentos líricos con el dramatismo.