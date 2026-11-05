La banda municipal de música de Málaga dedica su próximo concierto a la música sinfónica europea y española del XIX y XX

Archivo - Banda Municipal de Música de Málaga en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda municipal de música dedica su próximo concierto a la música sinfónica europea y española de los siglos XIX y XX. La cita musical gratuita tendrá lugar el sábado, 7 de noviembre a las 18,00 horas, en el Museo de Málaga (Aduana).

La celebración de este concierto se ha adelantado al sábado, 7 de noviembre, en lugar del domingo, 8 de noviembre, con motivo de la celebración de la Generali Maratón de Málaga, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, el repertorio estará formado por piezas musicales de compositores europeos y españoles, como son Béla Kéler, Tchaijovsky, Léo Delibes, Ruperto Chapí, Ricardo Villa y Jaime Texidor Dalmau. Francisco Miguel Haro Sánchez dirigirá el concierto que comenzará con Lustpiel (obertura op. 73) de Béla Kéler, continuará con la Quinta Sinfonía (Andante Cantabile) de Tchikovsky y la primera parte concluirá con Sylvia (fantasía sobre el ballet) de Léo Delibes.

Tras la pausa, será el turno de los compositores españoles, con las piezas El tambor de los granaderos (preludio) de Ruperto Chapí, Gran fantasía española de Ricardo Vila y la obra musical De Andalucía a Aragón (pasodoble) de Jaime Txeidor Dalmau pondrá fin al concierto.

En cuanto a las obras, el compositor y director de orquesta húngaro Béla Kéler desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito de la música de entretenimiento centroeuropea. La obertura Lustspiel, cuyo título puede traducirse como "comedia" o "pieza cómica", constituye un ejemplo de este estilo.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky es una de las figuras más conocidas del Romanticismo ruso. Su Quinta Sinfonía, compuesta en 1888, es una obra de intensidad dramática, en concreto, el segundo movimiento, Andante cantabile, con alcuna licenza, constituye uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

El compositor francés Léo Delibes ocupa un lugar destacado en la historia de la música escénica, especialmente por sus ballets y óperas. El ballet Sylvia se estrenó en París en 1876. Está inspirado en un argumento mitológico ambientado en un mundo de ninfas, pastores y divinidades de la Antigüedad.

Ruperto Chapí, uno de los compositores más destacados de la zarzuela española, desarrolló una intensa actividad creativa que abarcó tanto el teatro lírico como la música sinfónica y de cámara. El tambor de granaderos es una zarzuela estrenada en Madrid en 1894. La pieza está ambientada en la España de comienzos del siglo XIX y combina elementos militares, sentimentales y cómicos.

El compositor y director de orquesta madrileño Ricardo Villa fue una figura destacada de la vida musical española durante las primeras décadas del siglo XX. Vinculado especialmente al desarrollo de las bandas de música, fue el primer director de la Banda Municipal de Madrid, fundada en 1909. La Gran Fantasía Española es una muestra del carácter y la riqueza de la tradición musical del país.

Jaime Texidor Dalmau fue un compositor y director de banda español conocido principalmente por su contribución al repertorio de este estilo musical y por la popularidad internacional de su pasodoble Amparito Roca. En De Andalucía a Aragón, Texidor propone un recorrido musical que evoca el carácter y las tradiciones de las dos regiones españolas.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA

La banda municipal de música del Ayuntamiento de Málaga es una de las más antiguas de España y fue fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales.

Durante muchos años fue la única formación musical propia y estable de la ciudad, con una actividad orientada sobre todo a la diversión de la ciudadanía en los parques públicos y a la participación en los grandes actos, tanto religiosos como sociales e institucionales.

La principal finalidad de la Banda es difundir y acercar la música a la ciudadanía y contribuir a su enseñanza, para lo que realiza una labor activa a lo largo de todo el año con su temporada de conciertos. A esto se suman los conciertos para escolares, así como asociaciones ciudadanas o culturales, además de intervenciones en los actos oficiales de la ciudad.