La Banda Municipal de Música de Málaga ofrece este domingo un concierto en la plaza de las Flores

Publicado 17/02/2018 16:14:38 CET

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrece este domingo a las 12.00 horas un nuevo concierto de su temporada 2017/2018 en la plaza de las Flores, bajo la dirección de Francisco Vallejo Amaro.

El concierto comenzará con la obertura 'Clotilde de Nevers', una misteriosa pieza compuesta por un desconocido compositor apellidado Matra del que se ignora toda información relativa a su vida y su producción.

De hecho, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, tampoco se sabe si esta pieza, que es muy interpretada por las bandas de música de todo el mundo, es una obertura de concierto o de alguna ópera u opereta.

Continuará el concierto una obra escrita expresamente para banda, la suite en tres movimientos 'The Year of the Dragon', del compositor londinense Philip Sparke. Ésta fue escrita para conmemorar el centenario de una de las más importantes bandas del País de Gales, en cuyo escudo figura el dragón nacional galés que da nombre a la obra.

A continuación llegará el momento de la música española, como es tradicional en los conciertos de la Banda Municipal, representada en este concierto por dos piezas de zarzuela y un pasodoble. En primer lugar la 'Fantasía' sobre los temas más importantes de 'El Caserío, una de las cumbres del género y la más conocida y recordada del vitoriano Jesús Guridi.

Seguirá la selección de la primera zarzuela española 'El Asombro de Damasco', obra del aragonés Pablo Luna, lejanamente basada en las 'Mil y Una Noches'. El concierto finalizará con la interpretación del pasodoble de concierto 'Todo son Nubes', calificada en alguna ocasión como marcha alabardera, original del músico militar extremeño Román de San José, han concluido desde el Consistorio.