Las bandas Scorpions y Europe completan el cartel del Rock The Coast Festival de Fuengirola

Publicado 07/12/2018 15:17:53 CET

FUENGIROLA (MÁLAGA), 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las bandas "míticas" Europe y Scorpions completan el cartel de la primera edición del Festival Rock The Coast, que tendrá lugar en Fuengirola (Málaga) los días 14 y 15 de junio en el recinto del Marenostrum Music Castle Park con la participación de más de 40 grupos de Hard Rock y Heavy Metal.

Así lo ha desvelado este viernes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, quien ha explicado que "Ritchie Blackmore's Rainbow, dentro de su minigira europea que le llevará a Helsinki, Estocolomo, Munich y Fuengirola, será el cabeza de cartel del sábado".

"Ahora llega el momento de anunciar los cabezas de cartel del viernes, que son Europe, una banda que todo el mundo conoce por canciones como 'The final Countdown' o 'Carrie', pero que también tiene muchos grandes discos y un directo potentísimo; y la banda que cerrará será Scorpions, uno de los grandes clásicos del Heavy Metal, cuyo disco 'Love at first sting' supuso un antes y un después para todos los que descubrieron el rock duro en aquella época", ha continuado.

En este sentido, Romero ha querido agradecer el esfuerzo de los organizadores "por esta gran apuesta, porque podrían haber traído a cualquier cabeza de cartel un poco menos interesante y no se les podría haber achacado nada, porque el desembarco de estos cuarenta grupos que van a venir yo creo que supone una apuesta muy importante por Fuengirola y sin embargo han querido ir más allá, trayéndonos a los Scorpions y desde luego va a ser una noche inolvidable".

Por otra parte, Romero ha informado de otra novedad incluida dentro del Rock The Coast, pues según ha explicado, "vamos a hacer una pequeña prefiesta inicial, que va a ser una cosa chiquitita y comedida, pero que yo creo que puede gustar a muchos de los asistentes al festival, muchos de los cuales son también seguidores de la música celta y de la serie 'Vikingos', cuya música está compuesta por el grupo Wardruna que son quienes tocarán el jueves día 13 por la noche en el interior del castillo por solamente 20 euros".

Además, el concejal ha detallado que "a partir de hoy, el precio del abono para los dos días de Festival sube a 130 euros y será ya su precio definitivo; y después el que quiera asistir sólo el viernes o el sábado, podrá hacerlo pagando 80 euros; todas las entradas están disponibles en marenostrumcastlepark.com y en las páginas especiales de Rock the Coast y de Madness".

Así, según ha confirmado la organización, el cartel del viernes 14 de junio quedará conformado por los siguientes grupos: Scorpions, Europe, UFO, Carcass, Wintersun, UDO, Graveyard, Angel Witch, Seventh Wonder y Alkaloid, mientras que el sábado 15 actuarán Ritchie Blackmore's Rainbow, Opeth, Michael Monroe, Magnum, Mayhem, Dark Tranquility, Conception, Twelve Foot Ninja, Tribulation y Jinjer.

Además, el jueves 13, en la fiesta de bienvenida actuará el grupo noruego Wardruna. Por otra parte, la organización todavía no ha confirmado el día de actuación de los siguientes grupos: The Darkness, Tarja, Blaze Bayley (playing Iron Maiden), Angelus Apatrida, Aborted, Arkona, Hipnose, Freedom Call, Crisálida, Leo Jiménez, Débler, Von Hertzen Brothers, Siddharta, Absolva, Hitten, Dry River, The Holeum, Blood Hunter, Chaos Before Gea, Taken, Thyrant y The Broken Horizon.