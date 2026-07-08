La barriada malagueña de El Palo celebra su feria en honor a la Virgen del Carmen del 14 al 19 de julio

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La barriada de El Palo, en Málaga capital, celebra su feria en honor a la Virgen del Carmen entre el martes 14 y el domingo 19 de julio. La programación incluye diversas actividades lúdicas, culturales y deportivas para todas las edades, así como la tradicional procesión marítima-terrestre que tendrá lugar a partir de las 17,00 horas del jueves 16 de julio.

Las actividades de la Feria El Palo se enmarcan en la programación del Verano del Este, que se presentó el pasado 18 de junio en la Finca El Tinto.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto a representantes de las asociaciones y entidades colaboradoras que participan en la organización de la feria, ha presentado este miércoles la programación de la edición de este año que ofrece más de 50 iniciativas para todos los públicos.

La plaza del Padre Ciganda concentrará las casetas a cargo de los colectivos del distrito como Amigos del Carnaval Paleño, Peña Los Bolaos, Deportistas Paleños y la Asociación Amigos del Caballo del Cerro Colorado. También participarán la Asociación Nena Paine, el Club Baloncesto El Palo, la Asociación de Vecinos La Unión-La Mosca y la Peña El Palustre.

En este punto se ubicará el escenario principal para espectáculos y música en vivo. Igualmente, las atracciones mecánicas, puestos de gastronomía y artesanía se extenderán desde la plaza Padre Ciganda hasta la plaza Virgen Milagrosa.

Por otro lado, el martes 14 de julio se celebrará la gala para la elección de Miss y Míster de la Feria El Palo 2026, que cuenta un año más con la colaboración de la Asociación de Empresarios Málaga Este (EME). Por su parte, el miércoles 15 tendrá lugar la cena homenaje a los mayores con la coronación de su Reina y Rey. Finalmente, el domingo 19 de julio se celebrará el 'Día del Niño' a partir de las 18,30 horas con las atracciones mecánicas a precios reducidos.

PROCESIÓN MARÍTIMA-TERRESTRE

La procesión de la Virgen del Carmen se celebrará el jueves 16 de julio a partir de las 17,00 horas, desde la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. La imagen recorrerá las calles de la barriada y el litoral, acompañada por embarcaciones tradicionales decoradas.

El itinerario transcurrirá por la avenida Juan Sebastián Elcano, calle Arquitecto Eduardo Esteve, avenida Salvador Allende, carril de la Milagrosa, calle Quitapenas y calle Banda del Mar. El embarque se realizará frente al Colegio SAFA-ICET y, tras el desembarco, continuará por calle Playa del Chanquete, calle Banda del Mar, calle Mar y avenida Juan Sebastián Elcano hasta regresar a su templo.

Por otro lado, en el apartado musical, la cantante Merche ofrecerá su concierto en la plaza del Padre Ciganda el sábado 18 de julio. También destacan los conciertos de Álvaro García, N-One, Salma y María Lozano. Además, actuarán la Orquesta A Compás Musical, Capitán Vinilo y los DJs Paco Gómez, Lucena y Félix Gutiérrez.

La danza y el baile tendrán un espacio especial con las actuaciones del Cuadro Flamenco José Moré y los grupos de baile de las academias de Montse Bravo, Ana María Torralvo y Alicia Lara. La feria también incluirá actividades infantiles, gastronómicas, concursos y otras actividades lúdicas.

Por su parte, la Feria de Día de Echeverría de El Palo, organizada en colaboración con la Asociación de Comercios Echeverría del Palo, se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la avenida de Pío Baroja, de 11,00 a 18,00 horas.

La jornada acogerá el paseo de caballos y enganches de la Asociación Amigos del Caballo El Cerro Colorado y las actuaciones de Carlos Bravo, Radio 80, coros y academias de baile, así como el certamen 'La Reina de Echeverría' y el reto 'La Sevillana más larga'.