Beltrán: "El PP es la alternativa más sólida y realista a un Gobierno de España cada vez más ahogado en el escándalo"

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha defendido que la formación 'popular' es "la alternativa más sólida y realista a un Gobierno de España cada vez más ahogado en el escándalo".

"Cada día que pasa es más urgente que el PP gobierne España", ha advertido durante la clausura del XIII Congreso provincial del PP de Málaga, al tiempo que ha añadido que "lideramos la oposición y somos la única fuerza política que plantea una alternativa real al desgobierno actual".

Además, ha asegurado que los 'populares' "son la única fuerza política que se ocupa de las preocupaciones reales de los malagueños, andaluces y todos los españoles y nadie va a alterar esa hoja de ruta que hemos trazado porque sabemos cuales son los problemas de la gente y nos vamos a dejar la piel en resolverlos".

Se ha mostrado convencida, de igual modo, de que "juntos vamos a recuperar el Gobierno de España y la gente volverá a tener un Ejecutivo que se preocupe y ocupe de lo que realmente importa", en concreto, un Gobierno "que se preocupe de los españoles y ocupe todo su tiempo en solucionar lo que roba el sueño a millones de españoles, hartos de dirigentes ausentes, de tanta mentira y propaganda".

Por ello, ha dicho que "tenemos la gran responsabilidad de demostrar que somos la única opción al desgobierno de Sánchez" y "la gran responsabilidad de que Pablo Casado sea el próximo presidente", para "sacar a España del caos y devolver la ilusión de ser un país moderno, atractivo para la inversión, creador de empleo, desarrollado y europeo".

"NO SOMOS UNA MODA PASAJERA"

Ha dejado claro que "nosotros no gritamos, no somos una moda pasajera", asegurando que "somos una formación con 40 años de historia". "Somos el PP y pocos como nosotros pueden estar tan orgullosos, llevar la cabeza tan alta y presumir de los servicios prestados", ha defendido.

Así, ha reivindicado que el PP es "la alternativa más sólida y realista a un Gobierno de España cada vez más ahogado en el escándalo", agregando, al respecto, que esta semana se ha conocido "datos desalentadores", ya que, por primera vez, "desde 2016, España, ya supera la barrera de los cuatro millones de parados y mientras Sánchez, no solo sigue abonado a las políticas antiempleo de sus predecesores socialistas, además, está poniendo en riesgo 140.000 millones de fondos europeos para la recuperación del país".

8M

Por otro lado, se ha referido a cómo trabaja el PP por las mujeres. Así, ha señalado que fue un gobierno 'popular' "el que consiguió reducir siete puntos la tasa de paro femenino durante la legislatura". Es más, ha valorado que cuando la formación llegó al Gobierno en 2012 "redujimos más de cuatro puntos la brecha salarial".

"Lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer porque somos el partido de la libertad y somos el partido de la igualdad de oportunidades". "De la misma manera que no se entiende la igualdad en España sin el PP, no se entiende el PP sin la contribución de las mujeres", ha abundado.

Así, ha dejado claro que el PP "no acepta lecciones de nadie, ni mucho menos de partidos que fueron capaces de poner una ideología por delante de la vida de las personas, aquel pasado 8M". "Sánchez no escuchó las alertas porque no le interesaban y aquel 8M fue el anticipo de la caótica gestión de la pandemia del Gobierno de PSOE y Podemos", ha recordado.

En este punto, también ha dicho que "nosotros no queremos un gobierno ni unas instituciones que hablen por las mujeres, queremos unas instituciones y un gobierno que trabajen de manera efectiva para garantizar igualdad de oportunidades".

"ESTAMOS HARTOS DE UN GOBIERNO INSTALADO EN LA POSE Y PROPAGANDA"

"Queremos hechos y no queremos solo palabras", ha añadido, asegurando que "estamos hartos de un Gobierno instalado en la pose y propaganda; un Ejecutivo que pretende que creamos que se puede soplar y sorber a la vez", aludiendo "al acto teatral" de Pedro Sánchez "cuando ha querido blanquear sus pactos con Bildu Batasuna y sus tratos de trastienda con presos de ETA encarcelados".

Al respecto, ha advertido de que "destruir armas no destruye los pactos de gobierno con amigos de terroristas; destruir armas no destruye las ofensas a las víctimas del terrorismo de ETA", ha dicho.

Por otro lado, ha dicho que "cuando un partido en el Gobierno alienta disturbios, ataca a la Policía y defiende a los violentos la democracia está en peligro", ha advertido.

Así, ha asegurado que "mientras Iglesias amenaza a periodistas, señala a jueces, ataca a la monarquía, Sánchez calla; mientas miembros de Podemos alienta a la violencia en la calle y ensalzan a raperos que piden tiros en la nuca, Sánchez sigue callando".

"Iglesias y los suyos son culpables, pero Sánchez guarda un silencio cobarde que le hace absolutamente responsable. El único responsables del daño que Podemos esta haciendo a la democracia no tiene otro nombre que Pedro Sánchez", ha criticado.

Por último, ha dicho que "nunca antes fue tan importante la unidad": "La unidad en torno al proyecto de Pablo Casado, de Juanma Moreno, que son los mismos proyectos, del PP". "Trabajar juntos es lo que nos fortalecerá", ha concluido.