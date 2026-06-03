Benalmádena (Málaga) licita las obras para proteger y hacer visitables las piletas romanas de Torremuelle

Benalmádena licita las obras para proteger y hacer visitables las piletas romanas de Torremuelle - AYTO BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha sacado nuevamente a licitación las obras para la puesta en valor del yacimiento arqueológico de las piletas romanas de Torremuelle, conocido como Villa Mauritana, tras introducir algunas modificaciones en el proyecto con el objetivo de facilitar su ejecución y garantizar su adecuación a los condicionantes sectoriales existentes.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.008.753,36 euros y un plazo de ejecución de seis meses, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto contempla la conservación y restauración de las estructuras arqueológicas, así como su apertura al público mediante un recorrido accesible que permitirá a vecinos y visitantes conocer de cerca uno de los principales testimonios del pasado romano de Benalmádena.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado que "este proyecto representa una apuesta firme por la recuperación y divulgación de nuestro patrimonio histórico. Queremos que las piletas romanas de Torremuelle dejen de ser un enclave desconocido para convertirse en un espacio cultural y educativo de referencia para vecinos, escolares y visitantes".

"Tras la anterior licitación, que quedó desierta, hemos seguido trabajando para adaptar y mejorar la propuesta, incorporando las modificaciones necesarias para hacer viable una actuación que consideramos estratégica para la puesta en valor de nuestra historia y para seguir ampliando la oferta cultural y patrimonial del municipio", ha añadido el regidor.

El proyecto prevé la creación de un espacio de recepción de visitantes desde la calle Brújula, con zonas de estancia, paneles interpretativos y elementos de accesibilidad universal. Además, se construirá un sistema de pasarelas elevadas que permitirá recorrer el yacimiento y contemplar las 19 piletas conservadas sin afectar a las estructuras originales.

La intervención incluye igualmente la instalación de una cubierta textil tensada para proteger los restos arqueológicos de la lluvia y la radiación solar, sistemas de iluminación monumental, videovigilancia, señalética explicativa y actuaciones de restauración especializadas para garantizar la conservación de las estructuras romanas.

Por su parte, la concejala de Cultura, Jésica Trujillo, ha subrayado que "las piletas romanas de Torremuelle constituyen uno de los testimonios arqueológicos más relevantes de nuestro municipio y una pieza fundamental para comprender la importancia que tuvo la actividad pesquera y conservera en este tramo del litoral mediterráneo durante la época romana".

Con esta actuación, ha añadido, "damos un paso decisivo para recuperar, proteger y difundir un patrimonio que pertenece a todos los benalmadenses. Queremos que este espacio se convierta en un recurso cultural, educativo y turístico de primer nivel, capaz de acercar nuestra historia a vecinos y visitantes desde una perspectiva rigurosa, accesible y atractiva".

Las piletas romanas de Torremuelle fueron localizadas durante unas excavaciones arqueológicas realizadas en 2004 y corresponden a una antigua factoría de salazones de época romana compuesta por 19 piletas destinadas a la elaboración y conservación de productos derivados de la pesca.

El proyecto municipal permitirá recuperar definitivamente este enclave y hacerlo visitable por primera vez, integrándolo en la oferta cultural y patrimonial de Benalmádena.