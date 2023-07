Benalmádena (Málaga) reduce un 35% el agua de baldeo y modificará los pulsadores de las duchas en las playas

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) ha acordado reducir en un 35% el agua de baldeo en el municipio, un 10% en el riego de parques y jardines y modificará los pulsadores automáticos de las duchas en las playas de la localidad para conseguir un mayor ahorro.

Así se ha decidido en el marco de la segunda reunión de la mesa técnica convocada a raíz de la declaración de situación de escasez severa de agua en la Costa del Sol Occidental, que ha presidido el alcalde, Juan Antonio Lara, y que ha contado con representantes de los departamentos municipales afectados, así como de Acosol, Emabesa y las empresas implicadas.

En este encuentro también se ha hecho balance de las medidas adoptadas la pasada semana y establecer nuevas líneas de actuación para los próximos días, entre las cuales se incluye la modificación de los pulsadores automáticos de las duchas en las playas, de forma que el agua se cortará automáticamente en el momento que se le deje de dar al pulsador.

Desde la delegación responsable se llevará un control semanal del agua ahorrada con esta medida para saber si la actuación es suficiente, o si se tomarán más medidas. Además, se podrán carteles explicando la situación y concienciando a los usuarios para evitar el malgasto de agua.

"Desde el gobierno municipal estamos preocupados por la situación de sequía que sufrimos y no sólo estamos adoptando medidas para rebajar el consumo de agua, si no que también estamos impulsando un proyecto que permita baldear las calles y el riego de nuestros parques y jardines con agua reciclada, sin riesgos medioambientales y con todas las garantías higiénicas y sanitarias, algo que en los últimos ocho años no han abordado", ha explicado Juan Antonio Lara.

El regidor ha pedido también a todos los ciudadanos "responsabilidad para lograr entre todos reducir el consumo de agua en unos meses de sequía severa".

Entre las medidas, la mesa técnica ha acordado continuar con la reducción del 10% del riego en parques y jardines. En cuanto al baldeo, la delegación de Servicios Operativos ha anunciado que se ha conseguido ahorrar 330.000 litros de agua en esta semana, lo que ha supuesto una reducción del 35% del total usado hasta ahora.

A este respecto, el concejal de Servicios Operativos, Juan Olea, ha destacado que "no podemos utilizar agua reciclada ni en el baldeo de nuestras calles ni en el riego de nuestros parques y jardines porque contamos con numerosos informes técnicos desfavorables, ya que hasta ahora no se había hecho nada al respecto por parte de este Ayuntamiento", y ha subrayado que "llevamos una semana trabajando codo con codo con nuestros técnicos y Acosol para buscar una solución".

La mesa técnica se reunirá cada semana para seguir valorando la situación y adoptando nuestras medidas en el cumplimiento del decreto de sequía severa emitido por la Junta de Andalucía.