Benalmádena (Málaga) registra más de una veintena de intervenciones en el Día de Reyes por las fuertes rachas de viento

Se tuvo que intervenir en un total de 21 casos, motivados en su mayoría por la caída de árboles y ramas de gran tamaño, paneles publicitarios, vallados e incluso portones de garajes desprendidos en vía pública - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

No hubo que lamentar daños personales

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benalmádena ha afrontado más de una veintena de actuaciones durante la jornada de este pasado 6 de enero, día de Reyes, en la que se registraron fuertes rachas de viento coincidiendo con la activación del aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos.

Así, durante esa jornada, el servicio de Bomberos tuvo que intervenir en un total de 21 casos, motivados en su mayoría por la caída de árboles y ramas de gran tamaño, paneles publicitarios, vallados e incluso portones de garajes desprendidos en vía pública, a las que se sumaron actuaciones menores relacionadas con mobiliario urbano desplazado por el viento.

Desde el Consistorio señalan en un comunicado que, a pesar de la intensidad del viento, no hubo que lamentar daños personales. Ante la magnitud de las incidencias, el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Municipal, al ser necesarios además más recursos de los habituales.

De este modo, se reforzaron los efectivos de Servicios Operativos, Bomberos y Policía Local, y se puso en marcha el dispositivo de voluntarios de Protección Civil, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada en todo el municipio, a la que se sumaron medidas de otro tipo preventivas, como el cierre de todos los parques públicos y llamamientos a la ciudadanía a extremar la precaución y evitar riesgos.

Así, la Policía Local mantuvo a todas sus unidades a pie de calle, y desarrolló labores preventivas y verificó de forma continua las situaciones de riesgo comunicadas a través del 112 o mediante avisos directos de los vecinos, trabajos que se iban haciendo en coordinación con Servicios Operativos, Parques y Jardines, para la retirada y limpieza con su posterior vuelta a la normalidad de diversas zonas del municipio.

Las intervenciones de los Bomberos se concentraron principalmente en la avenida Antonio Machado en la costa y la avenida Juan Luis Peralta en el Pueblo, así como en la zona de Retamar, donde se produjo la caída de un árbol de gran tamaño, en Salvador Balbuena y Tío Charles, además del derrumbe de un muro en la zona de Los Almendros.

También fue significativa la caída de un árbol en Mare Nostrum y de una yuca de gran tamaño en la avenida de las Palmeras. Otras actuaciones se llevaron a cabo en Willy Manchot, Tomillar, Pasaje Generalife y Medina Azahara, así como se registró la caída de luminarias navideñas en la plaza de España y avenida Inmaculada Concepción.

Asimismo, se registró la caída de un árbol en el interior del parque Veracruz, junto a las pistas deportivas, sin que se produjeran daños personales gracias a que el Comité de Emergencias ya había decretado con antelación el cierre de todos los parques públicos del municipio.

Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha puesto en valor la coordinación entre los distintos servicios municipales y la importancia de la prevención para minimizar riesgos ante situaciones como la vivida en el día de ayer, así como se agradece a la ciudadanía los avisos recibidos de incidencias y su máxima colaboración en una jornada especial como la del Día de Reyes marcada por las fuertes rachas de viento.