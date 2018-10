Bendodo apoya a los médicos ante las "agresiones verbales" de la Junta y asegura que no mienten

Publicado 24/09/2018 14:49:40 CET

Moreno lamenta que el Gobierno andaluz inicie una "caza de brujas" contra los "valientes" que "dicen que la sanidad no funciona bien"

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha defendido este lunes a los médicos y enfermeros de la provincia y ha condenado tanto las agresiones físicas que sufren los profesionales sanitarios por parte de algunos pacientes como las "agresiones verbales de dirigentes de la Junta de Andalucía".

Así lo ha indicado el también portavoz del PP andaluz durante la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico reunido en Málaga y presidido por el líder 'popular' autonómico, Juanma Moreno, quien ha mostrado igualmente su apoyo al colectivo y ha lamentado la "caza de brujas" de la Junta hacia "los profesionales sanitarios valientes que dicen que esto no funciona bien y que así no se puede seguir".

Tanto Moreno como Bendodo han coincido en que al socialismo "le molesta mucho una sociedad civil organizada". En este sentido, el líder provincial ha centrado su defensa en el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, acusado por el Gobierno andaluz de "mentir" tras pedir actuaciones y medidas contundentes ante el incremento de agresiones a profesionales sanitarios.

"Decimos alto y claro que los médicos no mienten, tal y como afirman los socialistas", ha sostenido, destacando que Sánchez Luque "está hablando claro, defendiendo lo que funciona y lo que no". "Los socialistas no admiten que una sanidad pública mejor es posible en Andalucía, algo que no decimos sólo nosotros como oposición, sino el propio personal sanitario", ha reivindicado.

Bendodo también ha lamentado el "silencio cómplice de Ciudadanos", partido que, ha reiterado, "ha venido a apuntalar el régimen, sumándose a esos 40 años de Gobierno socialista y están muy cómodos con la señora Díaz". Según el presidente de los 'populares' malagueños, la formación naranja, en cuatro años, "se ha quemado y no es reluciente".

BALANCE DEL TRABAJO PARLAMENTARIO

En su intervención, el líder del PP de Málaga ha destacado el trabajo de sus cinco parlamentarios andaluces --el propio Juanma Moreno, Esperanza Oña, Mariví Romero, Patricia Navarro y Félix Romero-- que en esta legislatura han defendido un total de 1.484 iniciativas parlamentarias, de las cuales, 863 se refieren a temas relacionados exclusivamente con la provincia.

"Esto es lo que defendemos desde la oposición, pero estoy convencido de que en la próxima legislatura lo haremos desde el Gobierno de la Junta", ha destacado, al tiempo que ha reiterado que su formación está "preparada para unas elecciones históricas porque serán las elecciones del cambio".

A su juicio, los andaluces "no se merecen un gobierno bajo sospecha", advirtiendo de que "los regímenes acaban cuando los médicos y profesores salen a la calle para quejarse del modelo vigente, tal y como está ocurriendo en Andalucía".