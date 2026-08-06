Bendodo contrapone el impulso del Ayuntamiento de Málaga a viviendas con "el bloqueo eléctrico" del Gobierno

1109339.1.260.149.20260806141028 El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, comparece ante los medios, junto al alcalde de Málaga y otros miembros del PP. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha destacado este jueves que Málaga es "un ejemplo de gestión para todo el país" y ha contrapuesto el impulso municipal a la vivienda con "el bloqueo que provoca la falta de capacidad de la red eléctrica" por parte del Gobierno.

Bendodo se ha pronunciado así tras mantener un encuentro con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado por la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jessica Trujillo, y la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en el que han abordado la situación de la ciudad y los principales retos de ámbito municipal.

El dirigente 'popular' ha reconocido "el trabajo ingente" del Ayuntamiento para afrontar uno de los principales problemas de los ciudadanos, la vivienda, y ha recordado que desde junio de 2023 el Consistorio ha impulsado 5.183 viviendas protegidas.

A ello ha sumado el proyecto presentado esta semana en la Vega de Campanillas, donde se inician los trámites para desarrollar 7.339 nuevas viviendas, de las que 4.100 serán protegidas.

Frente a esta gestión, ha advertido de que "la falta de capacidad de la red eléctrica" mantiene paralizadas 25.000 viviendas en la provincia de Málaga, 13.000 de ellas en la capital. "El Ayuntamiento pone el suelo, los proyectos, la inversión, y el Gobierno de España no es capaz de garantizar el suministro eléctrico", ha afirmado.

Bendodo ha acxusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "limitar la capacidad de crecimiento de Málaga por no ofrecer una solución técnica a este problema".

Además, ha señalado que una forma sencilla de medir la gestión municipal consiste en analizar "lo que pagan los vecinos y lo que reciben a cambio", y ha recordado que Málaga se encuentra entre las ciudades con el IBI más bajo por habitante de las seis grandes capitales de España.

Asimismo, ha puesto en valor que los principales impuestos municipales continúen congelados, sin aplicar siquiera el IPC, como muestra de una política fiscal que protege a las familias y favorece el desarrollo económico de la ciudad.

Ha recordado el consejo que el alcalde le trasladaba cuando era concejal: "Cuando tengas dudas en la gestión, piensa en el interés de los malagueños y toma la decisión en base a eso". "Eso es lo que ha hecho Paco: anteponer los intereses de los malagueños, incluso su interés personal o la comodidad personal", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado "la Málaga que crece, que mantiene impuestos bajos, que construye vivienda y que mira al futuro", y ha puesto en valor que Francisco de la Torre "supone una garantía los malagueños", por lo que ha considerado que es "una gran decisión" el que vuelva a presentarse como candidato a la Alcaldía.

También ha tenido palabras para Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno municipal que esta semana ha anunciado que deja la política a partir de septiembre, de la que ha dicho que "de todos los que hemos pasado por el Ayuntamiento de Málaga, que hemos sido muchos, es la persona más querida por los malagueños después de Paco de la Torre".

Ha destacado su valor, su compromiso y que tienen "muy buenas maneras" y "la humildad como referencia", al igual que "la buena gestión". "Todo eso lo ha hecho crecer en política", ha señalado, al tiempo que le ha expresado que "el PP seguirá siendo tu casa".