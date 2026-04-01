Bendodo critica que Puente "maltrata y falta el respeto", pero "no dice ni pío" de propuestas de PP sobre AVE a Málaga

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "maltrata y falta el respeto a los malagueños, dejándolos sin AVE directo desde hace dos meses y medio", pero "no dice ni pío" de las propuestas de la formación para paliar esta desconexión ferroviaria.

Así lo ha expuesto junto a los alcaldes de Madrid y Málaga, José Luis Martínez-Almeida y Francisco de la Torre, de quienes ha valorado su "enorme capacidad de gestión".

Según Bendodo, "una semana después de interpelar al ministro socialista en el Congreso de los Diputados y reclamar ayudas para los sectores afectados por esta desconexión ferroviaria, así como alternativas para paliar esta situación, el Gobierno de Sánchez ha adoptado "cero medidas".

Así, ha señalado las propuestas como la puesta en marcha de un puente aéreo provisional con precio tasado, la bonificación o eliminación del peaje de la Costa del Sol y Las Pedrizas, que además suben su precio en Semana Santa; la negociación con las líneas aéreas que operan entre Málaga y Madrid para que dispongan en sus vuelos de mayor capacidad, ayudas para los sectores afectados y que el Ministerio haga público el expediente completo de las obras en el talud de Álora.

Además, ha apuntado las alternativas propuestas por el PP para evitar el trasbordo en autobús desde Antequera y ha lamentado que por parte de Puente ha habido "malas acciones y, sobre todo, malas palabras", tras reincidir en el Congreso "en los insultos a los periodistas malagueños".

Bendodo ha censurado que "la línea roja que ha pisado Puente es que, además de maltratar a Málaga, la insulta y la provoca", y ha asegurado que "todas estas medidas las vamos a exigir en la calle, en el Congreso, en el Senado y donde haga falta, porque no vamos a permitir que insulten y que le falten el respeto a los malagueños".

Así, ha advertido de que "el Gobierno no sólo deja a Málaga tirada sin AVE en Semana Santa, sino que no toma ninguna medida para paliar la situación". Es más, ha añadido, "lo que hace el ministro es insultar gravemente a los medios de comunicación y reírse en la cara de los malagueños haciendo chistes malos sobre la repercusión del corte de la línea de AVE".

Al respecto, ha asegurado que "el sanchismo castiga donde no gobierna y, en esta provincia, el 90% de los malagueños tiene un alcalde del PP y eso al Gobierno de Sánchez no le gusta".

Por ello, ha vuelto a pedir la dimisión de Puente y ha señalado que Montero ha dimitido "para venirse a perder a Andalucía", al tiempo que ha indicado que Sánchez podría haber aprovechado para cesar al ministro. "Ha tenido una oportunidad de oro esta semana", ha incidido.

El diputado nacional malagueño ha insistido en el grave perjuicio que supone el corte del AVE para Málaga, para Madrid y también para provincias andaluzas que son conexión ferroviaria hasta el aeropuerto. En este marco, ha recordado que "el AVE nació en nuestro país en el año 1992 de la mano del gobierno socialista de Felipe González y murió de la mano de otro Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez".

En esta línea, ha lamentado que "la alta velocidad desapareció en España por culpa de la negligencia del Gobierno de Pedro Sánchez; fijaos el daño reputacional a la marca España", ha advertido.

Por su parte, Martínez-Almeida ha trasladado un mensaje de apoyo a Málaga ante la situación ferroviaria y ha explicado que visita la ciudad para su salida procesional con la Virgen de la Paloma esta tarde, si bien ha especificado que es la primera vez en diez años que no ha venido en tren y que ha tenido que coger un avión.

"Negar que el corte del AVE en Semana Santa tiene consecuencias negativas es tomarle el pelo a los malagueños y a los madrileños", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que "los ciudadanos se merecen más Paco de la Torre y menos Óscar Puente; mejores servidores públicos, capaces de solucionar los problemas, como Paco de la Torre; y menos 'hooligans' como Óscar Puente".

El alcalde de Madrid ha insistido en que "no necesitamos 'hooligans' que insulten y que ofendan la inteligencia, necesitamos servidores públicos como los que hay en Málaga, con capacidad de solucionar problemas y de darle a los ciudadanos aquella solución que de verdad merecen en cada momento".

"Frente a los insultos, soluciones; frente a su amargura, nuestra capacidad de decirle a los ciudadanos que no tenemos que resignarnos y asumir como normal lo que está pasando con el AVE a Málaga", ha añadido Martínez-Almeida, quien ha apuntado que "si esto fuera en otros sitios, posiblemente ya estaría solucionado o ya habría habido ceses".

Sobre las próximas elecciones autonómicas, ha destacado que "los malagueños lo van a tener muy fácil en las urnas y es ahí donde verdaderamente es importante elegir a servidores públicos y no a 'hooligans'".

Por último, De la Torre ha instado al Gobierno a informar bien a todos durante este tipo de situaciones para que se puedan tomar las medidas que contribuyan a reducir el impacto de crisis como esta.

El regidor malagueño ha planteado a Madrid una campaña de promoción para compensar las pérdidas y ha echado en falta "más transparencia" con los plazos por parte del Gobierno central, alegando que, de haber conocido el alcance de la situación, se podría haber impulsado alguna iniciativa desde mediados de febrero o principios de marzo.

Además, De la Torre ha manifestado la problemática que existe en el túnel del AVE a su paso por Valle de Abdalajís por el acuífero y reivindicado la importancia de la conexión por alta velocidad entre Málaga y Madrid "no sólo desde el punto de vista turístico, sino como ciudades complementarias y que podemos trabajar juntas para bien de los ciudadanos de una y otra urbe".