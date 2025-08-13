Bendodo critica el "silencio cómplice del PSOE ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona"

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha denunciado este miércoles "el silencio cómplice del PSOE nacional y provincial ante la trama de afiliaciones fantasma en Estepona (Málaga) y que fue clave para convertir a Emma Molina en nueva secretaria general del partido en el municipio". "El modus operandi del sanchismo es manipular, controlar y amañar", ha apostillado.

El dirigente 'popular', junto al coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha insistido en que "el juego sucio, la utilización del poder orgánico como cortijo personal y la manipulación interna van en el ADN político de los socialistas", y ha agregado que lo sucedido en Estepona es un "fraude político".

Bendodo ha recordado también lo sucedido en las primarias del PSOE de 2014 cuando, según el informe de la UCO, Koldo "recibió la orden de Santos Cerdán para que incluyese dos votos en la urna de militantes que no habían votado con la intención de favorecer a Pedro Sánchez".

"Tenemos al peor presidente de la historia, y al Gobierno más corrupto, irresponsable e irrelevante que se recuerda en democracia", ha reiterado el dirigente 'popular', quien ha indicado que "el cambio es urgente". "Necesitamos un Gobierno que esté en resolver los problemas de la gente y no en defenderse de la corrupción que afecta al partido y a la familia del presidente", ha dicho.

Por último, ha indicado que el PP "va a seguir fiscalizando a este Gobierno". "Cuando los españoles vuelvan a las urnas, acabaremos con esta etapa oscura y España tendrá unos gobernantes que resolverán los problemas de la gente y no responderán a cualquier crisis con insultos", ha concluido.