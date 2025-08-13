Bendodo culpa a "desvaríos" del Gobierno de que España no esté en acuerdos sobre Ucrania: "Perdemos peso internacional"

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado que "perdemos peso internacional" por los "desvaríos" del Gobierno y ha señalado que "siete años siguiendo el manual de Zapatero" tiene sus consecuencias, que son "estar fuera de la reunión de Alemania de esta mañana y estar fuera de la firma de acuerdo de la Unión Europea sobre Ucrania".

Para el dirigente 'popular', la situación responde a que "estamos perdiendo peso internacional por el tejemaneje del Gobierno, por los desvaríos del Gobierno, por buscar socios no recomendables, por atacar al sentido común y por ponerse en contra de sus socios de toda la vida".

Bendodo ha lamentado que España "está perdiendo peso internacional" porque "no está invitada" cuando los principales países de Europa, junto a los Estados Unidos, están reunidos este miércoles en Alemania para abordar una estrategia común sobre Ucrania y Sánchez "tampoco fue incluido en la declaración oficial de la Unión Europea sobre el apoyo a Ucrania que firmó Ursula Von der Leyen con países como Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido y Finlandia".

"Ni estamos sentados hoy en la mesa de los países europeos con los principales mandatarios, con los Estados Unidos, para abordar la crisis de Ucrania; España está fuera de eso, y también dejaron a Pedro Sánchez fuera de la foto de la firma del manifiesto de la Unión Europea para esta cuestión", ha incidido en declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga).

"Siete años siguiendo el manual de Zapatero, del blanqueamiento del régimen de Venezuela, de chocar contra la OTAN, contra nuestros socios europeos; todo eso tiene sus consecuencias, y estas consecuencias son estar fuera de la reunión de Alemania de esta mañana y estar fuera de la firma de acuerdo de la Unión Europea sobre Ucrania", ha incidido.

Según Bendodo, el presidente del Gobierno "en vez de estar sentado con los principales mandatarios de Europa, está en la playa con Zapatero, en Lanzarote". "Eso es lo que le gusta a él y pronto irá Salvador Illa --presidente del Gobierno catalán-- por ahí a construir lo que ya construyeron el año pasado, que era cómo debilitar al conjunto de España".

"Ese es el precio que estamos pagando por tener un presidente del Gobierno que no está en lo que tiene que estar. Siempre dicen que el alumno supera al maestro, y Zapatero y Sánchez son el mejor ejemplo de ello, para desgracia de todos. Tenemos el peor presidente de la historia de nuestra democracia, el Gobierno más corrupto, más irresponsable y más irrelevante", ha manifestado, señalando que "nunca, nunca España había sido tan débil a nivel internacional".

Así, ha apuntado que Sánchez "cuando está en apuros hace dos cosas, recurre a Franco y en segundo lugar, su vía de escape favorita, se organiza un viaje al extranjero", pero ha asegurado que "esos dos comodines ya se le han agotado, porque, ha dicho, "sacar a pasear a Franco ya no se lo cree nadie y ya no puede viajar al extranjero".