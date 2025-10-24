Bendodo defiende que Moreno "no ha escondido la cabeza" ante crisis del cribado": "Da la cara y se pone al frente"

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no ha escondido la cabeza" ante la crisis del cribado del cáncer de mama, sino que ha "dado la cara y se ha puesto al frente" de la resolución del problema.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Bendodo ha destacado esa manera de proceder de Moreno, que contrasta con la del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que no ha dicho "ni pío" ante el problema con el cribado de cáncer de mama que también se ha producido en esa comunidad.

Ha expuesto que en Andalucía ha llegado a dimitir la consejera de Salud y se están "haciendo las cosas bien", afrontando el problema y no "escondiéndose", y ha apuntado que ayer mismo él pidió la dimisión del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, porque "4.000 mujeres han tenido" un problema con el cribado de cáncer de mama en esa comunidad y García-Page "no ha dicho ni pío".

En Andalucía, según ha añadido, hay un gobierno del PP "que asume responsabilidades" e intenta resolver el problema de la manera "más rápida" y, en Castilla-la Mancha, un gobierno del PSOE "que esconde la cabeza".

Según Bendodo, "nadie ha hecho tanto" por la sanidad pública andaluza como el Gobierno de Juanma Moreno en los últimos siete años.

"Hay más médicos que nunca, más presupuesto que nunca, y más hospitales y centros de salud que nunca", según Bendodo, quien ha señalado que cuando el PP-A llegó a la Junta en 2019, el presupuesto de la sanidad pública era de "8.800 millones" con el anterior gobierno del PSOE-A, mientras que en 2026, con el ejecutivo del PP-A, va a alcanzar "los 16.000 millones".

Ha manifestado que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, fue consejera de Salud en los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía y fue la que "despidió" a 7.773 profesionales sanitarios; "redujo" el presupuesto para sanidad en 1.500 millones y "contrató con la sanidad privada 500 millones de euros, que no pagó".