Bendodo dice que toca tomar decisiones para una recuperación estable y cuanto antes: "Andalucía sabrá estar a la altura"

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado que a las administraciones "nos toca tomar decisiones que permitan que la recuperación económica sea estable y cuanto antes, y que el mercado laboral se resienta lo menos posible"; un reto al que, no obstante, ha considerado que "nos enfrentamos en sociedad como conjunto", confiando en que Andalucía "sabrá estar a la altura porque lo estará el gobierno y sus empresas".

En su intervención en la jornada 'Tomando el pulso al mercado de trabajo', que se celebra en Málaga, Bendodo ha asegurado que le gustaría contar "lo que hemos hecho en tres años y medio en Andalucía" y la evolución económica, de creación de empleo, autónomos o exportaciones; "pero no lo puedo hacer porque me presento a las elecciones por la lista de Málaga y algunos están con la escopeta cargada y me denuncian ante la Junta Electoral", ha dicho.

Sí ha asegurado que Andalucía "ha dado pasos en la creación de empleo" y la economía andaluza "ha sido protagonista a nivel nacional, contribuyendo claramente a la recuperación económica". "Si a Andalucía le va bien, a España le va a ir muy, muy bien", ha reiterado, aunque ha apuntado que la situación actual "no es sencilla" con el impacto de la pandemia y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania.

Ha indicado que la inflación está alcanzando "niveles muy preocupantes, pero ha advertido de que "las subidas de precio vienen de antes de la invasión rusa, no nos engañemos a nosotros mismos"; al tiempo que ha apuntado que los salarios "siguen perdiendo poder adquisitivo precisamente por esa subida de precios".

Por eso, ha dicho que es momento de "tomar decisiones" que permitan esa recuperación económica "estable". Ha considerado que el objetivo de España "debe ser fomentar una economía más competitiva y más digital" y que Andalucía "sin duda debe caminar en esa dirección". Se trata de "la creación de un ecosistema digital que transforme la economía y se adapte al mundo que ahora nos toca vivir", ha incidido.

"Las administraciones públicas y las empresas deben trabajar por más innovación, tecnología y más talento altamente cualificado porque eso tiene como consecuencia la creación de más crecimiento, más oportunidades y, evidentemente, más puestos de trabajo", ha señalado Bendodo.

Esto, ha incidido, "no se puede quedar en meras intenciones", por lo que ha abogado por "avanzar en la capacitación de los profesionales del sector tecnológico, en la digitalización de las pymes, impulsar las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el Big Data o la Ciberseguridad; y mejorar la competencia digital de la sociedad en su conjunto, de los empleados y también de los desempleados".

Asimismo, ha apostado por acabar con la brecha digital, al considerar que "un país y Andalucía en igualdad de oportunidades será cuando todos los ciudadanos tengan acceso al mismo nivel, vivan donde vivan, en una ciudad como Málaga o en el municipio más pequeño". También ha destacado la necesidad de transformar el sistema educativo a través de las nuevas tecnologías y en avanzar en este sentido dentro de la teleasistencia y la sanidad.

El consejero ha señalado, igualmente, la importancia de la colaboración público-privada para "trabajar de la mano". "El futuro de cualquier sociedad moderna será mejor si existe clara colaboración entre lo público y lo privado", ha apuntado, indicando que se reprocha a las administraciones "que trabajamos con luces cortas y esto es un error porque hay que atender a lo inmediato pero sin olvidar el futuro a medio y largo plazo".

Respecto al nuevo observatorio del mercado laboral que se presenta, ha señalado que se centra en cuestiones "transcendentales" e introduce elementos de reflexión y análisis, incidiendo en que es "una iniciativa privada pero puesta al servicio de la sociedad en su conjunto".