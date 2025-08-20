Bendodo manda un mensaje de apoyo y ánimo a Morante de la Puebla: "Va a quedar para la historia lo que estamos viendo"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Málaga - PP

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha mandado este miércoles un mensaje de "ánimo y apoyo" para el torero José Antonio Morante de la Puebla, convaleciente tras una cornada, del que ha dicho es su "gran temporada, está haciendo historia y va a quedar para la historia lo que estamos viendo los aficionados".

"Por el bien de la fiesta, ojalá lo veamos pronto de nuevo en los ruedos", ha afirmado Bendodo durante una rueda de prensa en Málaga capital justo en la plaza de toros de La Malagueta.

Así, el dirigente del Partido Popular ha lanzado "un mensaje de apoyo y de ánimo" a Morante de la Puebla, que como ha recordado "toreaba el lunes aquí en Málaga durante la Feria y toreaba hoy también en La Malagueta y no va a poder ser porque está convaleciente de la cornada que sufrió en Pontevedra".

"Esta temporada es la gran temporada de Morante de la Puebla. Está haciendo historia y va a quedar para la historia lo que estamos viendo los aficionados", ha dicho, al tiempo que ha manifestado que "por el bien de la fiesta, ojalá lo veamos pronto de nuevo en los ruedos".