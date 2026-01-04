Bendodo: "Nada ejemplifica tan bien el castigo de Sánchez a Málaga como la subida del peaje de la Costa del Sol"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una comparecencia en Marbella. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado este domingo que "nada ejemplifica tan bien el castigo de Pedro Sánchez a Málaga como la subida del peaje de la Costa del Sol".

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación en Marbella (Málaga), donde ha señalado que la autopista ha registrado "una nueva subida de precio de hasta el 4,68% desde el 1 de enero de 2026, una cifra que casi duplica al Índice de Precios de Consumo (2,7%)".

Ha recordado que hace un año y medio "fue un clamor en nuestra provincia, sobre todo en la costa, que los malagueños y visitantes seguimos pagando la autopista de peaje más cara de España, que es la autopista de la Costa del Sol". Un "clamor ciudadano" por el que, ha dicho, "el Gobierno de España se puso nervioso y convocó una reunión de trabajo" con el resto de administraciones.

El PP ha venido reclamando como una de las medidas provisionales para mejorar la movilidad de la provincia la bonificación de este peaje, pero Bendodo ha lamentado que "no solo no se ha dado ningún paso" en este sentido, "sino que a partir del 1 de enero el Gobierno ha vuelto a subir el peaje y lo ha subido por encima de la inflación".

En este punto, ha ejemplificado "el sectarismo" de Sánchez en la provincia de Málaga, dado que "allí donde no gobierna impone su ley, que es la del castigo"; aunque ha situado 2026 como "el año en el que el sanchismo pasará a la historia por besar la lona", en referencia a los resultados en Extremadura y "como pasará en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía".