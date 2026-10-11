Bendodo (PP): El 29N está en juego "salir del pozo" 'sanchista' y los españoles no aguantan "cuatro años más de Sánchez"

Acto organizado por el PP en Málaga por el día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, al que ha asistido el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha advertido este domingo de que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre son "las más importantes en la historia democrática" de España, ya que en ellas "todo está en juego", y se puede con esos comicios "salir" del "pozo" en el que, según ha denunciado, "el 'sanchismo'" ha colocado al país, cuyos ciudadanos no son "tan fuertes" como "para aguantar cuatro años más de Pedro Sánchez" en la Moncloa.

"No tenemos esa fortaleza", ha aseverado el dirigente del PP en el transcurso de su intervención en un acto organizado por su partido en Málaga para conmemorar la festividad del 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, en la que ha subrayado la importancia que, en su opinión, tienen las próximas elecciones generales y la necesidad de que con ellas se propicie el "cambio" de gobierno.

Bendodo ha cargado contra el "sanchismo", que ha diferenciado del PSOE, un partido que, según ha defendido, "prestó un gran servicio a España en la Transición y otros años", y ha subrayado que el "sanchismo" es "un proyecto personal de un presidente que ha puesto a su servicio" las "siglas históricas del Partido Socialista".

Al hilo, ha indicado que "los socialistas auténticos hoy están defraudados porque su partido ha sido laminado y se ha convertido en un proyecto personal de resistencia de una persona que solo busca defenderse de la corrupción que rodea a su partido, a su Gobierno y a su familia".

Dicho esto, Bendodo ha apuntado que la próxima campaña electoral es "muy difícil", porque a los políticos les "cuesta mucho trabajo que la gente conecte con lo que estamos diciendo, porque el fango y el ruido" son "tan ensordecedores en torno a lo que hace el Gobierno que la gente desconecta".

Bendodo se ha referido entonces a los casos de presunta corrupción que afectan a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, así como al exasesor de este último Koldo García, y al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez.

Respecto a este último caso, el dirigente del PP ha subrayado que, cuando una jueza comenzó a investigarlo, "la cloaca del Partido Socialista" optó por "ir a por la jueza para darle un susto a ella y a sus hijos".

"Eso es mafia pura, es lo que hace la mafia", ha advertido el representante del PP, quien también ha aludido al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas que le localizaron en su despacho que "valían 1.300.000 euros" y cuya procedencia "no ha sido capaz de justificar" el exlíder del PSOE, según ha agregado Bendodo antes de remarcar que "Zapatero es el gurú, el ideólogo de Pedro Sánchez".

"PASAR PÁGINA CUANTO ANTES" DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En esa línea, el vicesecretario 'popular' ha manifestado que "lo mejor que puede pasar" es que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "pase página cuanto antes", y ha subrayado que quedan "49 días" de aquí a las elecciones del 29N "para contar a los españoles que hay esperanza, que hay futuro, que hay gente con ilusión por el cambio, que hay gente que ve necesario el cambio, que la inmensa mayoría de los españoles quieren el cambio, que una mayoría muy importante de socialistas desencantados quieren el cambio".

"Y nosotros no podemos defraudar a todas esas personas, piensen lo que piensen y voten lo que voten", ha afirmado el dirigente del PP, quien ha aseverado que "España ha demostrado a lo largo de los siglos que es un país muy fuerte, tan fuerte que ha aguantado estos ocho años de 'sanchismo' y de Pedro Sánchez, pero no es tan fuerte, no somos tan fuertes los españoles, como para aguantar cuatro años más de Pedro Sánchez" en la Moncloa.

En ese punto, Bendodo ha denunciado que, "cada día que pasa, la deuda que genera este Gobierno son 200 millones de euros, y ha advertido de que "esa es la peor herencia envenenada" que deja el Gobierno de Sánchez, junto a "la ilusión con la que han jugado con los jóvenes", según ha apostillado para criticar que el presidente socialista "prometió 200.000 viviendas" y no ha realizado "ni una".

EL PP "TIENE UN PLAN"

Frente a ello, ha defendido que el PP tiene "un plan, un proyecto", y en los 49 días que quedan hasta las elecciones se va a dedicar "no sólo a criticar lo que hace este Gobierno", sino también "a contar" lo que pretende hacer, y en ese punto ha advertido de que a los 'populares' no les va a "temblar el pulso en tomar decisiones y en derogar leyes que haya que derogar", así como que van a "aplicar una solución a cada problema que ha generado Pedro Sánchez".

Bendodo ha defendido que el PP cuenta con "un plan económico muy importante, sobre todo de bajada de impuestos" para "dejar el dinero en el bolsillo de la gente" y que, así, los españoles gasten "más", porque si eso sucede "se recauda más y se puede invertir más en servicios públicos", según ha argumentado para criticar a renglón seguido que el Gobierno del PSOE "ha aumentado más de 100 veces en estos ocho años" de presidencia de Pedro Sánchez "los impuestos a los españoles".

El dirigente del PP ha reivindicado también la "seguridad y defensa" en un momento en el que "crece la criminalidad" en España, así como se ha referido a la situación del coste de la vivienda para lamentar que "hoy es el problema número uno", y que "ha subido un 74% con Pedro Sánchez" en el Gobierno, y "un 44% los alquileres".

De esta manera, y para concluir, Elías Bendodo ha incidido en defender que en el PP tienen "las ideas claras" y "un proyecto claro para España, con las mejores personas", con su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y con el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "como referente" de lo que "haya que hacer", según ha agregado Bendodo.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP ha recordado que él formó parte del primer Ejecutivo del actual presidente andaluz, que demostró que a los 'populares' no les tembló "el pulso para hacer lo que hay que hacer". "Y Andalucía, gracias a que hemos hecho lo que hay que hacer, ahora lidera, cuando antes era el vagón de cola", ha proclamado Bendodo al finalizar su intervención.