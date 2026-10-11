Bendodo subraya que las fronteras "no pueden ser un cachondeo" y con un Gobierno del PP "no será tan fácil violentarlas"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios durante una visita al antiguo cuartel de Son Busquets, a 17 de septiembre de 2026, en Palma de Mallorca. (Foto de archivo). - Javier Fernández - Europa Press

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha subrayado este domingo que las fronteras españolas "no pueden ser un cachondeo por culpa de la debilidad y los compromisos, no sabemos cuáles", del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha avisado de que, si gobierna el PP tras las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, "no lo van a tener tan fácil" para "violentarlas".

En un acto organizado por el PP en Málaga para conmemorar la festividad del 12 de octubre, Elías Bendodo se ha referido así a lo ocurrido a finales del pasado mes de julio en Ceuta, una "ciudad hermana" cuya frontera española fue "violentada", según ha remarcado.

El vicesecretario 'popular' ha aludido a la situación en Ceuta en el transcurso de su intervención en un acto que, según ha explicado, sirve para "celebrar que nos sentimos orgullosos de ser españoles", y que este año "cobra mayor sentido" por la situación de la citada ciudad autónoma ubicada en el norte de África, según ha abundado.

El dirigente 'popular' ha subrayado que lo ocurrido en la frontera de Ceuta "es preocupante", y ha advertido de que, "cuando haya un Gobierno del Partido Popular, no lo van a tener tan fácil como con el de Pedro Sánchez" para "violentar nuestras fronteras".

"Hoy venimos a reivindicar que nosotros nos vamos a tomar las cosas en serio, que lo más importante que tiene un país es su identidad", pero también "sus fronteras", que "no pueden ser un cachondeo por culpa de la debilidad y los compromisos, no sabemos cuáles, de este Gobierno que está arruinando a España y a los españoles", ha sentenciado Elías Bendodo.