El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el portavoz popular en Cártama, Pedro Pardo, en un acto público. - PP DE MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que el PSOE "ha pasado de intentar conquistar Málaga a darla por perdida", al tiempo que ha reivindicado que su formación llega al municipio malagueño de Cártama "con la bolsa llena de proyectos y compromisos de la Junta de Andalucía", entre los que ha citado el desdoblamiento de la carretera A-357 entre Casapalma y Cerralba, "desbloqueado tras 16 años y dotado con una inversión de 50 millones de euros".

Así lo ha manifestado durante un acto público en Cártama junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el portavoz popular en la localidad, Pedro Pardo, donde ha subrayado la ausencia del PSOE y de su secretario general, Pedro Sánchez, en este municipio durante la actual campaña, contraponiéndola con anteriores citas electorales en las que los socialistas eligieron esta localidad para sus principales mítines. "Ni inicio de campaña, ni candidatura al Senado. Ni Pedro Sánchez en Cártama. Por tanto, algo estará pasando", ha señalado, asegurando que los socialistas 'han tirado la toalla con esta tierra'.

Bendodo ha recordado que en anteriores comicios autonómicos Sánchez acudió a Cártama junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para protagonizar el acto central del partido en la provincia, mientras que en esta ocasión, según ha indicado, "no van a venir ni a Cártama ni a Málaga". En este sentido, ha considerado significativo que los socialistas malagueños no celebraran acto de inicio de campaña, una ausencia que, a su juicio, responde al "desgaste de las siglas socialistas y al rechazo que generan Sánchez y Montero".

"MENOS MANTECA COLORÁ Y MÁS TRENES DE CERCANÍAS"

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reclamado a los socialistas malagueños y cartameños --a quienes ha definido como "amigos" de Pedro Sánchez-- "menos manteca colorá y más trenes de Cercanías, mejores carreteras, y más policías y guardias civiles", al considerar que "eso es lo que necesitan Cártama y el Guadalhorce" y añadir que, "en política, la amistad también debe servir para reivindicar lo que es bueno para tu pueblo y para tus vecinos".

Asimismo, ha aludido al obsequio que el alcalde de Cártama entregó a Sánchez y a Montero durante un acto de las anteriores elecciones autonómicas, contexto en el que ha criticado lo que considera un "abandono inversor" del Gobierno de España hacia la comarca y la provincia durante los últimos ocho años.

Del mismo modo, Navarro ha reprochado el supuesto agravio a la provincia en materia ferroviaria y lo ha contrapuesto con el acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Ejecutivo central y los partidos nacionalistas para destinar 1.100 millones de euros a Rodalies y 75 millones a las carreteras catalanas, "mientras que aquí seguimos sin tren litoral, sin mejoras en el Cercanías y con el peaje más caro de España".

La dirigente popular también ha denunciado el "deterioro" institucional y los casos de corrupción que atribuye al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Sánchez, advirtiendo de que "el enfado lógico que genera esta situación no puede impedir que votemos a la única opción política que puede propiciar el cambio en España".

Al respecto, ha pedido el voto para el proyecto político del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "el único camino seguro hacia una España cohesionada, donde todos los españoles seamos iguales independientemente de dónde vivamos; una España donde la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos y de la que volver a sentirnos orgullosos".

En esta línea, ha incidido en que Feijóo representa "la experiencia, la gestión, el sentido de Estado y la unidad de España". "Un proyecto donde cabemos todos, ese es el voto seguro", ha apostillado, y ha animado a los malagueños a votar con "esperanza e ilusión" en la "reconstrucción" de España.

Navarro ha valorado que el PP "es el partido de los malagueños, el de los cartameños, a quienes escuchamos y ofrecemos soluciones a sus problemas desde la Diputación y la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha reivindicado los 8,9 millones de euros destinados por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno al río Guadalhorce desde 2019 "para evitar los daños que las inundaciones y avenidas recurrentes en esta zona de la provincia pueden causar en el futuro". Además, ha señalado mejoras introducidas en materia de movilidad, como el desdoblamiento de la A-357 o la senda ciclopeatonal para conectar diferentes núcleos del municipio.

Por último, la dirigente popular ha subrayado igualmente el impulso dado al CEIP Los Remedios en los presupuestos andaluces, así como el esperado centro de salud de Cártama Pueblo, cuyas obras empezarán este año.