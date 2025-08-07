Bendodo (PP): "Somos un partido constitucionalista que respetamos las creencias y las costumbres de todos"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo - VIDEO PP MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este jueves que "somos un partido constitucionalista que respetamos las creencias y las costumbres de todos".

Así lo ha señalado Bendodo en rueda de prensa en Marbella (Málaga) tras ser cuestionado en relación con que PP y Vox hayan aprobado en Jumilla (Murcia) una medida que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos.

Bendodo ha dicho que "la resolución que se ha aprobado en Jumilla son solo dos puntos en los que no hay ninguna referencia a ninguna religión, a ningún rito, como ya ha recogido algún medio, que eso no es cierto".

"El PP, que quede claro, es un partido constitucionalista, respeta las creencias de todos", ha incidido, al tiempo que ha agregado que "somos el partido de la libertad y por encima de todo está el respeto y es falso que el PP señale a nadie".

En este punto, ha recordado que "el artículo 16 de nuestra Constitución recoge el carácter aconfesional de nuestro Estado y la necesidad de que los poderes públicos colaboren con otras creencias religiosas que están en la sociedad española".

Por tanto, ha continuado, "somos el partido de la libertad y por tanto entendemos que hay que cumplir la Constitución". "Esto no va de religión ni de nacionalidades, esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un Ayuntamiento nada más", ha insistido, reiterando que "somos un partido constitucionalista que respetamos las creencias y las costumbres de todos", ha concluido.