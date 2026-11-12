Bendodo (PP) tacha de "fracaso" la huelga, que "ha sido de todo menos general" y muestra respaldo a la Policía

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha afirmado este jueves que la huelga del pasado miércoles "ha sido un fracaso" y ha asegurado que "ha sido de todo menos general". Además, ha mostrado "respaldo y compromiso" con la Policía por su actuación durante la misma, que no considera desproporcionada.

Bendodo, cuestionado por las críticas a la actitud de la Policía y si cree que hubo desproporción en el uso de la fuerza, ha señalado, en primer lugar, que "se convoca una huelga contra la oposición; eso no había pasado nunca en España".

"Lo normal, el sentido común, los gobernantes gobiernan, hacen una gestión mejor o peor, entonces los sindicatos la valoran positiva o negativamente; si ven que es muy mala la gestión que hace el gobernante pues le convocan una huelga, ya sea sectorial o general, en este caso, general", ha detallado, insistiendo en que la huelga de este pasado miércoles "ha sido un fracaso".

Al respecto, ha añadido que la huelga "se la cargó en su momento María Jesús Montero --secretaria general del PSOE-A-- cuando dijo que era una huelga contra la oposición". "Eso, ¿Cómo se explica? Si no nos ha dado la oportunidad de gestionar nada, ni de meter la pata en nada ¿cómo se puede manifestar contra los que todavía no hemos tenido tiempo de llegar al gobierno?", ha preguntado.

A juicio de Bendodo, "los más perjudicados en esta huelga, sin duda, ha sido la imagen de los sindicatos que se han convertido en apéndices del Gobierno, más que del Gobierno del partido de Pedro Sánchez".

Además, se ha mostrado convencido de que internamente en los sindicatos "hay mucho enfado, porque no todos los afiliados a UGT y a CCOO se sienten identificados con este Gobierno y sus dirigentes los han arrastrado a hacerle la campaña electoral a Pedro Sánchez". "El resultado lo tienen ahí", ha abundado.

También ha mostrado "respaldo y compromiso con la Policía y su actuación durante la huelga". "El que quiera hacer huelga que la hiciera, pero el que quería trabajar, que le dejaran trabajar, ese es el respeto básico". Por lo tanto, Bendodo ha asegurado que "para nada" hubo desproporción en la actuación y ha vuelto a reiterar el "compromiso" con ellos.

Cuestionado, en concreto, por la actitud del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de instar a la apertura de "investigaciones específicas" por las actuaciones policiales durante la huelga general y la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones; Bendodo ha dicho que "esa actitud es intentar callar un ruido". "Lo que pasa es que al ministro Marlaska le quedan 15 días de ministro", ha señalado, por lo ue "al nuevo le corresponderá abordar esta situación".

Sobre la petición de dimisión, ha ironizado con que "la piden ahora, 15 días antes de la elección y no la han pedido en estos ocho años". "Hablamos de la situación de los guardias civiles asesinados en el Estrecho, hablamos de más situaciones que han afectado a Marlaska y ahora le piden la dimisión 15 días", ha añadido, insistiendo en que "ya queda menos", ha concluido.