Bendodo: "Sánchez convocó elecciones por la vivienda y la vivienda va a ser la puntilla que lo saque del Gobierno"

Los vicesecretarios nacionales del PP y candidatos al Congreso Elías Bendodo y Juan Bravo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convocó las elecciones por la vivienda y la vivienda sin duda va a ser la puntilla que saque a Pedro Sánchez del gobierno".

Así lo ha dicho Bendodo, junto al también vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras y candidato, Juan Bravo, en un acto con empresarios en Málaga, en el que ha considerado que "si hay un fracaso de este Gobierno en estos ocho años es el tema de la vivienda, que ha hecho imposible este gobierno que los jóvenes españoles puedan desarrollarse un futuro".

"Del reto que se planteaba a cualquier joven de comprar una vivienda, tuvo que bajar un escalón hace un tiempo e intentar alquilarla y ahora de intentar alquilarla, a intentar compartirla. Ese es la herencia que deja este Gobierno a los jóvenes españoles en materia de vivienda", ha señalado el dirigente del PP.

Así, ha advertido que en los diez días después de que Sánchez llevara al Congreso el decreto de vivienda "4.235 viviendas fueron sacadas del mercado", ya que, ha lamentado, "los propietarios dijeron, no me meto en este lío y la saco"; además ha criticado que "prometió 200.000 viviendas y lo que ha hecho es cero"; además del incremento en los precios de la compra y alquiler.

"En materia de vivienda pocas lecciones nos pueden dar", ha apuntado Bendodo, quien ha incidido en el problema añadido en provincias como Málaga, como es "la falta de inversiones en la red eléctrica".

El dirigente 'popular' ha reiterado que "el socialismo intentado meter la mano en todo" y ha criticado "la mala gestión" en materia de vivienda del Gobierno, frente a las soluciones anunciadas y que plantea Feijóo de "el mayor plan de impulso de la vivienda en democracia, con un millón de viviendas"; junto a reducción de impuestos al que compre, alquile o arriende.

Así, ha señalado que "en los 100 primeros días del Gobierno de Feijóo, es nuestro compromiso, se van a aprobar tres proyectos de ley claves relacionados con la vivienda; una nueva ley del suelo, una nueva ley de propiedad horizontal, y muy importante, la ley de ocupación que está aprobada en el Senado y que el Gobierno tiene bloqueada" contra la okupación.

Por su parte, el vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras y candidato, Juan Bravo, ha instado a los ciudadanos a preguntarse en primer lugar: "¿Vives mejor que hace ocho años?". "Antes llenar la cesta de la compra te costaba 100 euros, hoy todos los españoles saben que les cuesta más de 140 euros, hace ocho años un joven se planteaba comprar un piso, hoy se plantea alquilar una habitación; hace ocho años subirse a un tren era seguro y fiable, hoy no lo es", ha apostillado.

Pero sobre todo ha instado a los ciudadanos a preguntarse "cómo quieres vivir los próximos cuatro años" y ha asegurado que desde el PP "proponemos un plan por el cual haya presupuestos cada año y que las inversiones lleguen a los trenes; Feijóo te propone construir viviendas; te propone que tengas seguridad en los trenes, que te puedas subir sabiendo que vas a llegar a tiempo".

"Feijóo te propone un sistema en el que tú puedas confiar en las instituciones, propone un gobierno de servidores públicos, de gestores, en el que lo más importante sea atenderte a ti". "A esta segunda pregunta, la respondes el 29 de noviembre. Por eso, contamos con tu voto, contamos contigo, cuenta con nosotros".

UN MILLÓN DE VIVIENDAS

En materia de vivienda, Bravo ha dicho que "el gran reto es construir, facilitar y proteger; porque tenemos que proteger a aquellos que lo están pasando peor por culpa de las políticas de Sánchez, que está haciendo pobres a gente que trabaja".

Así, ha destacado que se ha conseguido que "la gente en España hoy, en los debates, se hable del proyecto de Feijóo del millón de viviendas, los detalles de ese proyecto y cómo lo vamos a hacer". "Hoy todo el mundo habla de que claramente hay que construir vivienda", ha indicado.

Además de una nueva Ley del suelo "que permita reducir las trabas, permita agilizar los plazos" y de la ley de ocupación "que nos permita recuperar casi las 400.000 viviendas que han desaparecido del mercado de alquiler", el dirigente del PP se ha referido a "un enorme reto que es talento para construir la vivienda".

"Tenemos tres millones de personas desempleadas y necesitamos en la construcción entre 500.000 y 700.000 plazas para trabajar. Es una oportunidad que podemos ofrecer a aquellas personas que están desesperadas porque no encuentran un puesto de trabajo", ha precisado Bravo, quien ha señalado que es "un sector que te da trabajo para los próximos 15 años y además bien retribuido".

También se ha referido al paquete económico vinculado a la vivienda tanto a la compra como al alquiler, con deducciones, avales y cambios en los contratos que lleven a renovaciones "incentivadas pero no impuestas".

Según Bravo, para el PP "lo primero es lo que este Gobierno nos ha hecho, que es escuchar"; una escucha "activa", ha dicho, de la que han salido las propuestas en materia económica, con puntos como una rebaja de impuestos, "que es nuestra marca, estamos convencidos, lo tenemos estudiado y hay capacidad para hacerlo"; y la la eliminación "del gasto político y superfluo".

También plantean el reducir o eliminar las trabas administrativas, burocráticas, "todos los cuellos de botella que impiden que la energía llegue a la vivienda o llegue a la industria" y "volver a poner al ciudadano en el centro de todo"; así como medidas para la productividad y competitividad, que, ha defendido, se mejoran "con innovación, investigación y desarrollo", con una formación "directamente vinculada a la realidad de los empleos para cubrir".

En cuanto a las propuestas de empleo, Bravo ha apostado por medidas para que "la gente no tenga que trabajar en varios empleos para poder llegar a final de mes, para que puedan ganar salarios en los que no hablemos del salario mínimo, si a lo que hablemos del salario medio" con la proyección "de ese crecimiento porque hemos sido capaces de conseguir productividad y competitividad".