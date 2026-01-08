Bendodo señala la vivienda como "el gran engaño" de Sánchez y "la corrupción y el machismo", los dos principales pecados

Acyo en Málaga para presentar la Unión Interparlamentaria del PP. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que "los dos grandes pecados" del presidente del Ejecutivo en estos siete años de Gobierno "han sido la corrupción y el machismo"; aunque ha apuntado que "hay un gran engaño de Pedro Sánchez, que es la vivienda".

"Mentir con la vivienda va en el ADN del PSOE", ha dicho Bendodo, junto a la eurodiputada Carmen Crespo y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto en la capital malagueña para presentar la Unión Interparlamentaria del PP, que se celebra el próximo sábado y domingo en La Coruña.

Bendodo ha asegurado que ese encuentro, bajo el lema 'Por lo importante', abordará temas "que preocupan a los españoles", como, además de la vivienda, la seguridad, el empleo y la economía; y la regeneración democrática "frente a la corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno".

Para el dirigente 'popular', "el sanchismo nunca ha estado especialmente centrado en solucionar problemas de los ciudadanos, sobre lo que "ha tirado la toalla"; sino que está centrado "en intentar solucionar sus propios problemas". "Se ha demostrado que Sánchez y los suyos no pueden solucionar ningún problema de los ciudadanos porque ellos son el principal problema", ha dicho.

Ha señalado que hay "un presidente que miente permanentemente y que "aspira a ser el primer presidente de la historia democrática" de España en gobernar sin presupuestos "y dando la espalda al Parlamento; es decir, sin cumplir la Constitución y sin cumplir su deber como demócrata", además del "problema de encubrimiento de acoso sexual a mujeres en el PSOE".

Por contra, ha asegurado que el PP tiene "un plan para cada uno de los problemas" y que 2026 "va a ser un año crucial, el año del cambio", afirmando que no van "a levantar el pie del acelerador ni un minuto. Nos vamos a centrar, fundamentalmente, en proponer nuestra alternativa de gobierno, a la vez que seremos implacables para que la agonía del sanchismo acabe cuanto antes".

En el aspecto de la vivienda, Bendodo ha recordado que en la última campaña electoral "Sánchez fue prometiendo vivienda día tras día, cada vez subía la apuesta de vivienda hasta llegar a 200.000". "Esto era el milagro de los panes y los pisos", ha reiterado, señalando que cuando pregunta a los alcaldes por esas viviendas "la respuesta es que ninguna".

"Lo que hizo Sánchez en su momento fue una estafa", ha aseverado, al tiempo que ha mencionado que "empezaron mintiendo con la vivienda" con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "hoy en la cárcel, que se comprometió en julio de 2018 a promover las primeras 20.000 viviendas en alquiler social", que, "no se hicieron".

Ha asegurado que otros líderes socialistas, como Manuel Chaves en Andalucía, ya prometieron "una vivienda a todos los andaluces que ganaran menos de 3.000 euros" y ha criticado que en la actualidad en su opinión la realidad es que "los jóvenes están condenados a compartir piso por esta ley de vivienda del partido que gobierna".

Así, ha lamentado que el precio medio del alquiler ha subido 400 euros y la oferta de viviendas "se ha desplomado" como consecuencia de la "indefensión e inseguridad" de las políticas del Gobierno, al que acusa de haber "disparado" la okupación, permitiendo dicho "atentado a la propiedad privada".

Asimismo, ha señalado la "mala fe de este Gobierno", ya que el PP ha aprobado una ley en el Senado "para echar a los okupas en 24 horas", pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la tiene "en un cajón porque sabe que el Gobierno perdería la votación".

Por último, ha señalado que en Andalucía "se ha avanzado mucho" en materia de vivienda con la LISTA, "uno de los primeros pasos para que hoy el acceso a la vivienda de los andaluces sea un poquito más fácil".

"Y eso es lo que hizo el Gobierno de Juanma Moreno en esa legislatura del cambio y lo hace en esta, de la consolidación", ha dicho Bendodo, quien ha señalado que la Junta ha "multiplicado por cuatro la promoción de vivienda pública"; mientras que "las 200.000 de Sánchez están en el aire".

EUROPA

Por su parte, la coordinadora nacional del PP y eurodiputada, Carmen Crespo, ha lamentado que "en estos momentos España en vivienda es una carrera de obstáculos" y que las comunidades autónomas "están solas en la materia, llevando leyes, normativa de las competencias", igual que los ayuntamientos "haciendo más de lo que sus competencias le permiten para trabajar a favor de la vivienda para los ciudadanos y consiguiendo objetivos que no está consiguiendo el Gobierno".

Ha asegurado que el PP tiene "proyectos para la vivienda en toda España, pero también tenemos un proyecto para la vivienda en toda Europa". Ha destacado que el plan europeo de vivienda "cohabita y tiene los mismos principios que el que el PP presenta para España".

Al respecto, ha señalado que mientras la ley de vivienda de España "lo que hace es una intervención, es un tope de precios y está produciendo el sentido contrario de lo que quería conseguir", Europa "apuesta por garantizar la seguridad jurídica, simplificar y ofrecer suelo público y privado".

Ha recordado que antes de que gobernara Sánchez, la vivienda estaba entre los 15 primeros problemas de los españoles, mientras que ahora está el primero y ha calificado la ley estatal de "confusa, invasiva e intrusa", a la vez que ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica frente a la okupación, simplificar, desburocratizar y no intervenir precios.

"El Ministerio de Vivienda ha dejado sin ejecutar el 68% pero lo que más nos duele es la devolución de 60.000 millones de euros de los fondos Next Generation a Europa", ha aseverado Crespo, quien ha señalado que Bruselas está investigando esta devolución y su no aplicación para la creación de vivienda.

Además, ha subrayado que Sánchez ha posicionado a España en el primer puesto del ranking de la okupación, lo que "escandaliza a los europeos" y ha incidido en que desde el PP europeo "pondremos toda la carne en el asador con todas esas medidas que aportan Andalucía y los ayuntamientos para mejorar una situación que Sánchez no mejora y que sí hará un Gobierno del PP".

En esta línea, el alcalde de Málaga, Francisco de la torre, ha afirmado que el gran desafío de las administraciones es la colaboración público-privada, articulada desde una colaboración institucional "plena y total" en cualquier marco y también desde el punto de vista privado, subrayando que "en Málaga hay ejemplos de todo tipo".

Ha destacado el uso de fondos Next Generation y ha criticado el "poco uso" del Gobierno de España de este dinero para crear viviendas, si bien ha valorado el actual decreto de la Junta como anticipo de la ley autonómica, que ya permite construir en suelo dotacional y que está favoreciendo la creación de VPO, con más de 1.700 que se añadirán a las 1.006 viviendas protegidas en alquiler del sector Universidad.

El regidor ha recordado, como ejemplo público-privado, el desarrollo de los suelos para VPO de distrito Zeta y Cortijo Merino y ha incidido en que el Ayuntamiento promoverá más de 5.000 viviendas en el actual mandato, hasta 2027, "y trabajamos de cara al futuro, moviendo suelos urbanizables como Lagar de Oliveros, con posibilidad de casi 5.000 viviendas, la mitad de VPO", señalando igualmente la planificación en zonas como La Térmica, Repsol o Buenavista.

Asimismo, ha adelantado que el próximo plan municipal de vivienda, entre 2027 y 2031, contempla unas 17.000 viviendas, casi 10.000 VPO y 7.000 de renta libre. "La visión debe ser metropolitana, buscando siempre la colaboración institucional, agilidad y atender a la movilidad para articular ese desarrollo", ha explicado.

Y ha instado a "no perder de vista la energía" y ha dicho que Málaga está al límite, por lo que ha pedido al Gobierno una solución.