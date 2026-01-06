Biblioteca Cánovas del Castillo de Diputación de Málaga programa unas 80 actividades educativas y culturales hasta junio

Cartel de una de las actividades culturales y educativas en la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga, ubicada en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA), ha programado hasta el mes de junio más de 80 actividades culturales y educativas que buscan acercar la lectura, la ciencia, el patrimonio y la creatividad a públicos de todas las edades.

Así lo han informado desde la institución supramunicipal en una nota, en la que han precisado que las inscripciones a las diferentes actividades pueden realizarse en el enlace www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades .

El vicepresidente de la institución y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha explicado que la programación responde a los objetivos "de hacer una biblioteca más social y más abierta, configurándose como un referente por su compromiso de promoción de la lectura, divulgación del conocimiento y participación activa de la ciudadanía".

López Mestanza ha destacado que durante el año pasado la biblioteca ha recibido en sus instalaciones un total de 116.000 visitas con la incorporación de casi 1.200 nuevos lectores. A lo largo de 2025 se prestaron 28.268 documentos y hubo más de 10.000 demandas presenciales atendidas en el servicio de atención digital y acceso gratuito a la web.

"Produce una gran satisfacción comprobar que hay una presencia cada vez mayor de lectores infantiles y juveniles en la biblioteca, que por segundo año consecutivo ha duplicado el número de nuevos lectores y el número total de préstamos", ha añadido.

La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga realizará los tradicionales cuentacuentos y narraciones orales para público infantil y adultos contando con la participación de reconocidos narradores y realizando una edición especial para la semana blanca.

Igualmente, se han organizado actividades de consultoría educativa, uno de los servicios más demandados y en mayor crecimiento, a cargo de Jorge Álvaro Recena. Ampliará el número de sesiones y además incluirá una consultoría de inteligencia emocional y resolución de conflictos relacionados con la educación en familia. Se desarrollarán durante los días 8, 15, 22 y 29 de enero, a partir de las 17.00 horas.

También se realizarán clubes de lectura por edades, como los dirigidos a adultos, tanto matinales como vespertinos, a cargo de Rocío Antón; los infantiles, por parte de Isabel Umbría; y el club de lecturas feministas para adultos correrá a cargo de Lorena Cabrera.

En cuanto a los talleres creativos, habrá uno sobre escritura para jóvenes, dirigido por el escritor Pedro Ramos, con diferentes sesiones semanales. Además, el taller de viñetas de Omar Janaan contará con sesiones familiares donde niños, jóvenes y adultos podrán compartir su pasión por la ilustración.

Y el taller fotográfico 'Málaga es vida', un proyecto divulgativo y de formación impartido por Juan Quesada Galdón, abordará actividades como la iniciación a la fotografía digital, Málaga en el objetivo, arquitectura peculiar malagueña y fotografía en el centro de Málaga.

Por otro lado, las sesiones de juegos de mesa '¡Mueve ficha', con Lex Ludi Malacitana, son otras de las actividades de la biblioteca, planteadas como espacios de aprendizaje y encuentro para todas las edades y colectivos. Se desarrollarán los viernes 16 de enero, 13 de febrero, 13 de marzo, 17 de abril y 15 de mayo.

Como proyecto han destacado desde la Diputación 'Viernes de Ciencia en la biblioteca', una vez al mes durante los meses de febrero a junio en colaboración con la Asociación Museo Escolar de Ciencia y Tecnología.

Se ofrecerán conferencias de divulgación dirigidas al público general y familiar impartidas por divulgadores de reconocido prestigio que acercarán de forma amena contenidos científicos y tecnológicos de actualidad e interés. Serán el 13 de febrero, 20 de marzo, 10 de abril, 8 de mayo y 12 de junio.

Para celebrar el Día del Libro, el 11 de abril se representará 'La biblioteca encantada', una comedia multidisciplinar, que busca la iniciación poética de los más pequeños, a cargo de Zazurka Artes Escénicas.

Asimismo, se desarrollarán la sexta edición del ciclo Málaga eterna, dedicado a la difusión del patrimonio malagueño y la tercera edición del festival de narración oral.