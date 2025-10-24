La Biblioteca Cánovas de Diputación de Málaga celebra dos de sus grandes apuestas: Noviembre de Ciencia y Málaga Negra

La Biblioteca Cánovas de la Diputación de Málaga celebra sus dos grandes apuestas de divulgación científica y literatura: Noviembre de Ciencia y Málaga Negra - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga celebra durante todo el mes de noviembre sus dos grandes apuestas para la divulgación de la ciencia y la literatura: Noviembre de Ciencia y Málaga Negra.

Así lo ha dado a conocer este viernes el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a representantes de las empresas colaboradoras Mangata Estudio Cultural, MadScience y Doble Espacio.

El festival de novela negra Málaga Negra celebra su tercera edición con el objetivo de acercar la cultura, el pensamiento y la lectura a todos los públicos, generando espacios de encuentro donde la palabra, la creatividad y la reflexión sean los auténticos protagonistas.

"Este festival nació con ese espíritu: el de unir literatura, periodismo, cine y nuevas narrativas en torno al crimen y la sociedad, pero con una mirada abierta, crítica y contemporánea. En su tercera edición, podemos decir con orgullo que Málaga Negra ha logrado consolidar una comunidad de autores, lectores y creadores que crece año tras año", han señalado.

La tercera edición se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro Cultural María Victoria Atencia, que volverá a convertirse en punto de encuentro entre escritores, periodistas, cineastas y creadores de contenido que comparten una misma pasión por el relato criminal.

El jueves 13 de noviembre, el festival se inaugurará con la mesa redonda 'Crímenes contados', diálogo entre periodismo, derecho y literatura, moderado por la periodista Ana Jiménez y con la participación de Mar Bassa y Juan Cano. A continuación, se celebrará un encuentro con el escritor Santiago Díez, autor de destacadas novelas negras.

El viernes 14, el protagonismo será para el séptimo arte con la mesa 'La novela negra en el cine', en la que participarán la directora y escritora Estefanía Cortés y las actrices Rebeca Sala y Ruth Armas, moderadas por David Castro.

Ese mismo día, el público podrá disfrutar de un encuentro con el actor y escritor Pablo Rivero, cuya trayectoria en televisión y en la literatura demuestra la vitalidad actual del género.

Y el sábado 15 de noviembre, el festival cerrará con una mesa dedicada a uno de los fenómenos culturales del momento: el podcast de true crime. Para ello, se contará con Emma Entrena y Silvia Ortiz, creadoras del exitoso 'Terrores criminales', un proyecto que ha sabido conectar con millones de oyentes y que muestra cómo el relato criminal evoluciona hacia nuevos formatos y públicos.

El cierre de la edición lo pondrá la escritora Arantxa Portabales, una de las voces más reconocidas de la novela negra española, que conversará con Desirée Macías sobre su obra y sobre el papel de la mujer en la narrativa criminal contemporánea.

"Durante tres días, Málaga Negra volverá a demostrar que la cultura es un espacio de encuentro, de pensamiento y de disfrute compartido. Un festival que nace desde lo local, desde nuestra provincia, pero con una mirada abierta al mundo y a las nuevas formas de creación", ha concluido el diputado de Cultura.

NOVIEMBRE DE CIENCIA

Por otro lado, el ciclo divulgativo Noviembre de ciencia busca acercar la ciencia a la ciudadanía a través de actividades participativas, educativas y creativas. La sexta edición incluye encuentros con investigadores, talleres familiares y visitas científicas tanto en la biblioteca y el MVA como en distintos espacios de la ciudad.

"Se trata de actividades pensadas para público de todas las edades con el propósito de fomentar la curiosidad científica y dar visibilidad a los proyectos e investigadores malagueños", ha explicado el diputado.

Así, el ciclo se inaugurará con los encuentros Café con Ciencia: el primero el 4 de noviembre con la charla 'La naturaleza biológica del éxito de los perfumes', impartida por Victoria de Andrés, doctora en Biología y profesora titular de la Universidad de Málaga sobre la conexión entre biología, cerebro y cultura en el mundo de la perfumería.

El 11 de noviembre, la doctora María del Mar Trigo Pérez, del Departamento de Botánica y Biología Vegetal de la UMA, ofrecerá la charla 'La aerobiología y el problema de las alergias'. La tercera cita será el 18 de noviembre con 'Tsunami, ¿en el Mediterráneo?', a cargo de Manuel Jesús Castro Díaz, catedrático de Matemática Aplicada en la UMA y colaborador del panel de matemáticas de la Agencia Estatal de Investigación.

El ciclo cerrará el 25 de noviembre con la conferencia 'No olvides recordarlo', impartida por Manuel F. López Aranda, investigador del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la UMA. En este encuentro se profundizará en los mecanismos cerebrales de la memoria.

Noviembre de ciencia también incluye los talleres STEM Makers dedicados a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así, los días 19, 20 y 21 de noviembre, la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá estas propuestas para niños y niñas de nueve a doce años para celebrar la Semana de la Ciencia, en colaboración con Mad Science.

Dará cabida a los talleres: 'Machines' para centros docentes sobre engranajes, palancas y poleas como herramientas útiles para los ingenieros; 'Electrifying', para niños y familias, en el que combinarán conceptos prácticos y teóricos sobre electricidad, estructura atómica, teoría, hipótesis, etcétera.

De otra parte, la Feria de la Ciencia, el viernes 21, transformará a la Biblioteca Cánovas del Castillo en un gran laboratorio abierto para público familiar. Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de talleres, experimentos y demostraciones científicas diseñadas para despertar la curiosidad y la creatividad.

La feria incluirá, entre otras propuestas, una gymkhana científica; el taller 'Crea tu propio videojuego en Roblox Studio', impartido por Educagamer; Mad Science dispondrá de dos estaciones científicas con pases consecutivos dedicados a las ilusiones ópticas y la ciencia detectivesca; y la naturaleza y la sostenibilidad también estarán presentes con el taller 'Huertum' para iniciar un pequeño jardín de plantas aromáticas, preparar un semillero ecológico y aprender sobre propiedades y cuidados de especies mediterráneas.

Además, el Instituto Oceanográfico de Málaga participará con el stand 'Explorando el océano', donde el público podrá conocer cómo trabajan los oceanógrafos; el Museo de la Miel de Colmenar acercará al público al apasionante mundo de las abejas con su estand de apicultura; y el divulgador Sebastián Cardenete, de la agrupación astronómica SIRIO, ofrecerá el taller '¿Dónde está la bolita? y otros experimentos de óptica', donde se podrán experimentar conceptos como la reflexión, refracción y los efectos de distintos tipos de luz.

La astronomía también tendrá su espacio con el taller de eclipses y constelaciones dirigido por David García Gil, responsable del Proyecto Urania de la UMA; y el componente tecnológico llegará de la mano del escape room 'Los increíbles Encriptakids', organizado por Yes, We Tech. Por último, la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital (EVAD) impartirá un taller de programación con Nintendo Switch.

El programa se cerrará el 28 de noviembre con una visita guiada gratuita al Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto Español de Oceanografía, inaugurado recientemente. Durante el recorrido, abierto a todas las edades mediante reserva previa, los participantes podrán conocer sus laboratorios de biología, microscopía, genética, física y química, así como las salas de muestreo biológico, colecciones científicas y cámaras de conservación.