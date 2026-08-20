Bioparc Fuengirola (Málaga) da la bienvenida a los primeros cinco polluelos de flamenco de la temporada

Polluelo de flamenco en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La colonia de flamencos que habita en Bioparc Fuengirola (Málaga) ha dado la bienvenida, de momento, a cinco nuevos polluelos, que han comenzado a aparecer entre el plumaje de sus progenitores. A estos primeros nacimientos podrían sumarse en los próximos días nuevas crías, ya que todavía quedan huevos en proceso de incubación.

El nacimiento de estos pequeños pone el punto final a varias semanas de cortejos, construcción de nidos y puesta, han indicado desde Bioparc Fuengirola en un comunicado. Como cada temporada, el equipo de Zoología ha acondicionado la zona de la colonia para reproducir las condiciones que estas aves encuentran en sus hábitats naturales, preparando un espacio con barro y arcilla que les permite levantar sus característicos nidos en forma de pequeñas torres.

Durante la incubación, el trabajo de los cuidadores pasa especialmente por respetar el proceso natural de la colonia, manteniendo unas condiciones adecuadas de humedad y salinidad y reduciendo las intervenciones en la zona de nidificación para evitar molestias a las aves.

El periodo de incubación de los huevos ronda el mes. Los nuevos habitantes de la colonia son fácilmente reconocibles por una característica que sorprende a quienes los observan por primera vez: nacen con un plumón de color grisáceo y no con el característico tono rosa de los adultos.

HASTA 48 HORAS PARA SALIR DEL HUEVO

El nacimiento de un flamenco no es un proceso rápido. Los polluelos comienzan a romper el cascarón poco a poco, ayudándose de una pequeña estructura situada en el pico, y la eclosión puede prolongarse durante unas 48 horas. Un esfuerzo considerable para unas crías que, al salir del huevo, se encuentran todavía muy débiles. Durante los primeros días permanecen cerca del nido y bajo la protección de sus progenitores.

Una de las curiosidades más llamativas llega precisamente con su alimentación: los flamencos adultos producen una sustancia altamente nutritiva conocida popularmente como "leche de buche", que regurgitan para alimentar a sus crías. Se trata de una particularidad poco habitual entre las aves y que permite a los pequeños recibir el alimento que necesitan durante sus primeros días de vida.

Tras permanecer unos días en el nido, los polluelos comienzan a explorar el entorno. Poco a poco se incorporan al resto de la colonia y es habitual que varias crías terminen agrupándose, formando pequeñas "guarderías" mientras los adultos permanecen alrededor.

Otra de las transformaciones más llamativas de estas aves se produce a medida que crecen. El plumón grisáceo de los recién nacidos irá dando paso progresivamente al plumaje rosado que caracteriza a los adultos. El color no aparece de forma inmediata y puede tardar varios años en desarrollarse por completo.

La razón de esta tonalidad se encuentra en la alimentación. Los flamencos incorporan a su organismo los carotenoides presentes en los microorganismos y pequeños organismos que capturan mediante la filtración del agua. Su especializado pico está adaptado precisamente para este tipo de alimentación.

También resulta llamativa su forma de reproducirse. Los flamencos son aves muy sociales que crían formando grandes colonias y realizan elaborados cortejos colectivos antes de comenzar la construcción de sus nidos de barro. Tanto el macho como la hembra participan en la incubación del único huevo que normalmente pone cada pareja.

En las próximas semanas, los visitantes de Bioparc Fuengirola podrán observar a los nuevos polluelos junto a sus progenitores, primero todavía muy ligados al nido y, posteriormente, desplazándose por la instalación y sumándose a los grupos de crías que comienzan a formarse dentro de la colonia.

UN RECORRIDO POR LAS SELVAS DEL MUNDO

Bioparc Fuengirola es un parque de animales especializado en la recreación de hábitats naturales y en la conservación de especies, donde el visitante recorre diferentes ecosistemas a través de un viaje por las principales selvas tropicales del planeta: África ecuatorial, la isla de Madagascar, el Sudeste Asiático, el Indo-Pacífico y, desde su última ampliación, las selvas de Centro y Sudamérica.

En este entorno se desarrollan programas de reproducción y manejo de distintas especies, contribuyendo a la conservación y al conocimiento de la biodiversidad.