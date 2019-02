Black Eyed Peas estarán en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar

Publicado 27/02/2019 13:15:41 CET

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Black Eyed Peas vuelven a los escenarios y en el sur España lo harán en el Weekend Beach Festival Torre del Mar, que tiene lugar en el municipio malagueño de Vélez-Málaga en julio.

El grupo, que regresa reinventado como su formación original aunque sin Fergie, trae su séptimo trabajo de estudio 'Masters of the sun Vol I'. Cargados de mensajes sociales, activismo político y manteniendo el sonido hip hop con marcadas melodías pop de sus inicios, el trío se centra en la vuelta a sus raíces y regresa con doce nuevas canciones en las que han colaborado desde Nas hasta CL, De La Soul y Slick Rick, entre otros artistas.

Ganadores de varios Grammys, los Black Eyed Peas se consagraron con discos como 'Elephunk' y 'Monkey Business' llegando a lo más alto de las listas con éxitos como 'Where is the Love' o 'I gotta Keeling', han recordado desde la organización del Festival a través de un comunicado. Ahora regresan con su nuevo disco con canciones como 'Get it' o 'Big Love', entre otros.

El grupo californiano solo harán tres conciertos en España, siendo uno de ellos el que llevarán a cabo en Torre del Mar, lo que coloca al Weekend Beach Festival, que tiene lugar del 3 al 6 de julio, en el punto de mira de los grandes festivales nacionales.

Por otro lado, ya han confirmado su asistencia Ozuna, Vetusta Morla, The Original Wailers feat Al Anderson, Chris Liebing, Rozalén, Luz Casal, Ska-P, Dellafuente, Beret, Ayax y Prok, Extrawelt live, La Pegatina, Carlos Sadness, Marky Ramone, Bad Gyal, Mojinos Escozíos, Giorgia Angiuli live, Medina Azahara, Paco Osuna, Antílopez, y Rapsusklei.

También estarán Nathy Peluso, Miss Caffeina, General Levy, Dubfire, Sex Museum, Niños Mutantes, Talco, Carlo Lio, Hora Zulú, Aslándticos, Zoo, Tabletom, Nikone, Nicole Moudaber, Nico Morano, Jenny and the Mexicats, Sexy Zebras, Mr Kilombo, Muerdo, Cuartero, Manu González, Kulto Kultibo, Fer BR, Blake y Dante, M.e.m.o. live, Fusa Nocta + Liz, El Duende Callejero, Malaka Youth y los djs Rafa Alcántara, Andrés Campo, Ignacio Morales, Paco Mena así como Alex Sánchez & Javi Martín, Sau Djs Show y Miguel Payda, entre otros.