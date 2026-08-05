Bomberos de Benalmádena defienden la "labor heroica" durante el incendio en el que murieron dos menores y su madre

Edificio incendiado en Benalmádena en el que han fallecido dos menores. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El jefe de Bomberos de Benalmádena (Málaga), David Bañasco, ha explicado este miércoles la intervención que llevaron a cabo durante el "trágico" incendio del pasado jueves en el que murieron dos menores de diez y 15 años, así como, posteriormente, en el hospital la madre. Ha asegurado que la emergencia se atendió con "la diligencia adecuada" y ha defendido la "labor heroica" de los intervinientes.

En un vídeo publicado en redes sociales, Bañasco ha detallado que, "atendiendo a la realidad y hechos contrastables", la emergencia se atendió "con la diligencia adecuada". "El tiempo desde la llamada al 112 hasta la posición de los vehículos contraincendios en puerta del edificio fue de nueve minutos", ha detallado.

Ha añadido que intervino una "dotación ordinaria" que "tiene Benalmádena a su servicio, la que atiende todas las llamadas ordinarias que ocurren" en la localidad.

Además, ha señalado que "es normal que tengamos que requerir en ocasiones servicios públicos de otros municipios, puesto que ellos lo hacen también con nosotros". "En servicios extraordinarios tenemos que atender esa respuesta de apoyo", ha apostillado.

De igual modo, ha incidido en que "se atendieron las normas de seguridad, se respetó la ley de prevención de riesgos laborales, tenemos procedimientos, tenemos vehículos específicos, tenemos equipamiento específico, protección personal...".

Por otro lado, ha señalado que a la llegada de los bomberos "el incendio era voraz y las llamas salían de la tercera a la cuarta planta", aclarando que el incendio entró por fachada "lo que obligó a evacuar desde la vivienda afectada superior a los vecinos a la caja de escaleras".

"Este incendio generó más de 700 grados en la propia caja de escaleras. La supervivencia estaba muy limitada en esa planta, a no ser que estuviesen confinados", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "pudimos rescatar a muchas personas por fachada, otras las confinamos y otras las evacuamos de la planta afectada hacia abajo".

Ha insistido, por tanto, en que "se hizo una gran labor. Por parte de los primeros intervinientes, policía y bomberos, se hizo una labor heroica, con los recursos a disposición, con los recursos de apoyo, de auxilio, con los refuerzos que se incorporaron después".

"Una labor heroica", ha sostenido, pidiendo a la opinión pública ser "fieles a la realidad, que contrasten la información y que respeten, sobre todo, que respeten no sólo la gran tragedia que ha ocurrido sino el gran trabajo que han hecho los bomberos", ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 30 de julio, sobre las 05,40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que acudieron de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local.