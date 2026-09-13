Bomberos de Málaga movilizan 13 efectivos y 6 vehículos para proteger viviendas cercanas al incendio de Benahavís

Bomberos del Cuerpo Provincial de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 efectivos con 6 vehículos del Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga, del parque de bomberos de Estepona, y efectivos del parque de Algatocín intervienen en el incendio forestal declarado este domingo, 13 de septiembre, en el paraje Ermita del Rosario de la localidad malacitana de Benahavís.

Así lo ha indicado la institución provincial en una nota, misma vez que ha especificado que los mismos se han desplazado para poder cubrir temporalmente el parque de Estepona.

Su función principal consiste en proteger las urbanizaciones cercanas. Además, intervienen cuatro dotaciones de Marbella y otras dos de Fuengirola. También se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado ubicado en la base del GREA de Benahavís el presidente del Consorcio, Manuel Marmolejo.

Cabe mencionar que el Infoca mantiene desplegados 21 medios aéreos en el incendio, así como 105 bomberos forestales, tres vehículos autobombas y 3 bulldócer, entre otros.