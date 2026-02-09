Los bomberos de Marbella (Málaga) realizan más de cien intervenciones en cinco días durante los temporales

Los bomberos de Marbella realizan más de cien intervenciones en cinco días durante los temporales según el balance que ha ofrecido este lunes el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de Marbella (Málaga) han realizado un total de 104 intervenciones durante la sucesión de temporales de los últimos cinco días sin que haya habido que lamentar daños personales. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz ha destacado "la coordinación y el compromiso del operativo municipal" y ha indicado que ya se ha iniciado desde el Ayuntamiento la fase de evaluación de los daños y de planificación de las actuaciones de recuperación.

"Los servicios municipales han respondido con una intensa actividad operativa que ha permitido afrontar una situación prolongada y compleja", ha incidido el edil, quien ha puesto el acento en que el Plan de Emergencia Municipal ha permanecido activo desde el inicio de los avisos hasta su desactivación con reuniones continuas del Centro de Coordinación Operativa Local.

Díaz ha subrayado especialmente la labor del cuerpo de bomberos, que ha actuado principalmente en la retirada de árboles, elementos de gran tamaño y estructuras inestables, además de la atención a desprendimientos puntuales.

"Han intervenido con rapidez y eficacia en escenarios de riesgo, eliminando obstáculos en la vía pública y reduciendo la peligrosidad derivada del viento y la lluvia", ha abundado el concejal, quien también ha remarcado el trabajo de Protección Civil, "que ha desempeñado un papel esencial en el dispositivo municipal, acumulando más de 450 horas de servicio durante la emergencia".

"Los voluntarios han mantenido una presencia constante, tanto de día como de noche, realizando labores de vigilancia de cauces, apoyo en cortes de tráfico y colaboración directa con otros cuerpos", ha afirmado.

El edil ha detallado que la actuación de Protección Civil ha sido especialmente relevante en el ámbito social, "participando activamente en la Operación Intemperie y en el realojo puntual de vecinos afectados para garantizar la atención a personas vulnerables", punto en el que ha precisado que únicamente una unidad familiar ha tenido que ser realojada como consecuencia directa de los efectos del temporal.

Asimismo, ha valorado que el dispositivo municipal ha funcionado de manera coordinada con el servicio 112 y con otras administraciones, "adoptando decisiones preventivas como el cierre de instalaciones, la suspensión de actividades y el control de zonas inundables". "La planificación anticipada ha permitido actuar con margen y minimizar la exposición de la población a situaciones de riesgo", ha afirmado Díaz, quien ha celebrado igualmente "el comportamiento responsable de la ciudadanía".

El responsable municipal de Seguridad Ciudadana ha explicado que desde Marbella también se ha prestado apoyo fuera del término municipal, con once salidas a localidades cercanas y una intervención destacada en la pedanía de El Secadero, en Casares. "Se ha colaborado en actuaciones complejas fuera de nuestra ciudad, incluida una intervención prolongada de la unidad subacuática que ha sido reconocida por el resto de cuerpos intervinientes", ha apuntado.

Una vez superada la fase de emergencia, el Ayuntamiento de Marbella ha iniciado ya los trabajos de evaluación de los daños materiales y de planificación de las actuaciones de recuperación. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana ha indicado que "los servicios operativos han comenzado la revisión de infraestructuras, playas, carreteras y zonas verdes, al tiempo que se está elaborando un plan de choque para restablecer la normalidad en el menor plazo posible".