Borrego (Frente Amplio) apuesta por "productos que se venden directamente del productor al consumidor"

El candidato del Frente Amplio por Málaga Rafael Borrego, en el Mercado Agroecológico de Coín (Málaga). - FRENTE AMPLIO

COÍN (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del Frente Amplio por Málaga Rafael Borrego ha asistido este domingo al Mercado Agroecológico de Coín, donde ha resaltado la apuesta por un "modelo de comercio de proximidad, de productos que se venden directamente del productor al consumidor, un modelo de kilómetro cero".

Borrego ha aprovechado para poner sobre la palestra la problemática que tienen los productores con "las grandes distribuidoras y a las grandes cadenas de supermercados que tienen miles de millones de euros de beneficios cada año a base de exprimirles y pagarles una miseria. Por ejemplo, un kilo de patata que se paga a unos pocos céntimos luego se vende al consumidor multiplicado por diez en el supermercado".

"Las grandes cadenas viven de esa triple explotación; de explotar al productor en origen pagándole una miseria, de explotar a su propio trabajador en el supermercado y de exprimir al consumidor final que en el supermercado acaba pagando una barbaridad porque tienen el monopolio hasta de la propia venta", ha indicado.

Al respecto, ha declarado que "vemos que la derecha propone replicar este modelo, en el que todo sirve a las grandes cadenas, supermercados y multinacionales y dejar a los pies de los caballos a los productores en origen y a los ciudadanos".

En este sentido, el candidato ha criticado que al PSOE "le da miedo enfadar al dueño de Mercadona y prefiere no intervenir" y ha resaltado que desde el Frente Amplio "vamos a ser valientes, vamos a ser ambiciosos y donde haya una situación de injusticia y un maltrato a los productores en origen, actuaremos".

"Queremos topar los precios de los productos básicos, sobre todo en situaciones de abuso, de emergencia, que ya hemos visto que muchas veces abusan los que tienen el gran poder de mercado para subir los precios y dispararlos en situaciones de emergencia".

Asimismo, Borrego ha resaltado que "también vigilaremos los márgenes de beneficio para que el beneficio se reparta y no se lo queden solamente a unos intermediarios que se hacen de oro. Queremos garantizar que los productores locales no vendan a pérdida, que tengan los ingresos justos que merecen".

Borrego ha finalizado remarcando que "nos quieren enfrentar a los productores con los consumidores, pero aquí lo que hay es un sistema carroñero en el que a un intermediario se lo queda todo. Hay que repartir beneficios y que unos pocos no vivan como faraones a costa de la tranquilidad y del bienestar de los productores y de los consumidores".

Por su lado, el número 3 de la candidatura del Frente Amplio por Málaga, Ángel Rodríguez, ha señalado que "hay que defender el agua, que es un bien esencial, un derecho humano básico y que la falta de agua en la provincia de Málaga es la principal amenaza que el cambio climático está provocando en el campo malagueño".

"Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es la presión que hay sobre los acuíferos y los ríos debido al actual modelo agrícola promovido por las grandes corporaciones. Desde el Frente Amplio defendemos que se prioricen los modelos agrícolas locales, de proximidad y el agroecológico", ha defendido Rodríguez.

"Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es la presión que hay sobre los acuíferos y los ríos debido al actual modelo agrícola promovido por las grandes corporaciones. Desde el Frente Amplio defendemos que se prioricen los modelos agrícolas locales, de proximidad y el agroecológico", ha defendido Rodríguez.