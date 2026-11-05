Borrego (Frente Amplio) augura "huelga masiva" y el 29N será "respuesta política contra la especulación inmobiliaria"

El candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego, - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio por Málaga, Rafael Borrego, ha augurado que el 11 de noviembre "será una huelga masiva" y el 29N "una respuesta política contra la especulación inmobiliaria".

Así lo ha señalado Borrego que ha participado junto al ex parlamentario de Por Andalucía José Manuel Jurado en un reparto de la coalición en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el Campus Universitario de la UMA en Teatinos.

Borrego ha declarado que "estamos aquí para poner el foco, como no puede ser de otra manera, en el tema de la vivienda, en la crisis que tenemos de acceso a la vivienda. Además, estamos en la Universidad ya que este problema afecta con más ahínco, con mayor gravedad, a los jóvenes, entre los que me incluyo".

De igual modo, el candidato del Frente Amplio ha subrayado que "también soy de este grupo de personas, de este nicho de población, que tiene la mayor dificultad para poder comprarse una casa, incluso para encontrar un alquiler en su propia ciudad. Hemos llegado a un punto en el que esto ya no es una cuestión ni siquiera ideológica, ya que 80% de la población está a favor de que se intervenga el mercado de la vivienda".

"Creo que esto es importante que lo escuchen también los partidos de derecha que siempre intentan que, o se escurra el bulto, o que no se pongan medidas en condiciones. Ellos simplemente pretenden que se construyan viviendas sin hacer ningún tipo de regulación y que se construyan a largo plazo, como si así fuese como se soluciona el problema", ha criticado.

Borrego ha incidido en que "hacen falta medidas valientes, hace falta hacer cosas en serio. Tenemos un problema muy serio, que, como digo, afecta especialmente a los jóvenes. Además, si esto es cierto para todo el país, para todo el panorama nacional, aún es más grave en Málaga. Málaga es el laboratorio de los especuladores, Málaga es el prototipo de ciudad vendida a la especulación y de la ley de la selva y del mercado salvaje".

En este sentido, Borrego ha apuntado que "lo que hace falta es poner medidas que den solución a esto. Lo que hace falta es contrarrestar esto. No puede ser que los jóvenes estemos teniendo que mudarnos a decenas de kilómetros de aquí, a separarnos de nuestras comunidades, a que se rompan los barrios porque tenemos que dar prioridad, aparentemente, a que alguien que tiene diez casas, tenga veinte pasado mañana, o a que los centros de las ciudades sean para pisos turísticos".

A su juicio, "es importante remarcar que vamos a apoyar las movilizaciones por la vivienda, todas las movilizaciones de los colectivos sociales, de los sindicatos de inquilinas, de los sindicatos de clase, que llaman a que vayamos a la huelga. Vamos a apoyarla, por supuesto, porque esta huelga, que es de ellos, también es de toda la sociedad", ha manifestado.

Por último, Borrego ha declarado que "tiene que ser una huelga masiva, y lo que corresponde al Frente Amplio, va a ser intentar que el 29 de noviembre, tengamos la fuerza necesaria para que se le pongan medidas políticas, y que esa movilización social se transforme en políticas efectivas que cambien la situación".

"Eso es lo que queremos hacer y ese es nuestro objetivo: apoyar la huelga del 11 de noviembre y sacar la mayor fuerza el 29 de noviembre en las elecciones generales para solucionar este problema que afecta a toda la población", ha concluido.

"ES IMPORTANTE LA PRESENCIA MAYORITARIA DEL FRENTE AMPLIO" EN CONGRESO

Por su parte, Jurado ha anunciado que se suma a la campaña del Frente Amplio: "Hoy estoy aquí, en Málaga, acompañando a mi compañero y futuro diputado en el Congreso de los Diputados por el Frente Amplio, Rafa Borrego. Es importante la presencia del Frente Amplio en el Congreso de los Diputados, que esa presencia sea mayoritaria para poder llevar a cabo medidas concretas que vengan a regular la situación de la vivienda en nuestro país".

Al respecto, Jurado ha subrayado que "concretamente en lugares como Málaga, donde existen dos velocidades muy distintas, donde podemos encontrar a gran parte de las grandes fortunas de Andalucía, y por otro lado, algunos de los salarios más bajos y uno de los salarios medios más bajos de Andalucía. Eso provoca la situación que provoca: una falta de derecho al acceso a la vivienda y, también muy importante, una falta del acceso al derecho a la ciudad".

"La única propuesta que tiene el PP y las derechas en nuestro país es construir más viviendas. Además de que sabemos que esto no funciona, que no baja el precio de la vivienda, porque ya se demostró durante los primeros años 2000, lo que tenemos es una falta de acceso al derecho a la ciudad, que es construir a las afueras de las ciudades pero impidiéndonos vivir en los centros de las ciudades y cerca de los centros de trabajo donde nosotros y nosotras trabajamos a diario, dejando los centros de las ciudades como parques temáticos para el turismo, expulsando a los ciudadanos y ciudadanas fuera de las ciudades", ha explicado.

Asimismo, el exparlamentario de Por Andalucía ha remarcado que "desde el Frente Amplio tenemos una cosa muy clara". Así, ha explicado que vienen a "desarrollar dos cuestiones, primero, hacer un desarrollo constitucional que es a lo que las derechas se oponen permanentemente".

"El artículo 47 de la Constitución dice que tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y que, además, tenemos la obligación desde las instituciones públicas de luchar contra la especulación. El Partido Popular se niega a trabajar contra la especulación y a regular sobre la especulación. Muy al contrario, lo que hace, como en Andalucía, es regular en favor de los más fuertes, quitar todas las normas que regulan y no regular, por ejemplo, las zonas tensionadas dentro de nuestras ciudades para poder permitir enfriar un poco el mercado de la vivienda en ciudades de Andalucía, como Málaga, como Cádiz, como Córdoba o como Sevilla", ha dicho.

Además, ha continuado, "hacemos un desarrollo popular. Recogemos el mandato que nos han dado las calles durante todo este tiempo y que seguramente nos darán el 11 de noviembre. Recogemos ese mandato y el 29 de noviembre es necesario que llenemos de activistas por el derecho a la vivienda el Congreso de los Diputados, activistas como es el caso de nuestra candidata, de Ada Colau, que es de sobra reconocida por su labor en defensa del derecho a la vivienda".

Jurado ha incidido en que, por eso, "es importante que tengamos toda la fuerza, que hagamos todo ese trabajo de aquí a que termine la campaña para acumular la mayor cantidad de fuerza posible y poner en marcha algunas medidas muy simples de regulación del derecho a la vivienda, de impedir que la gente sea expulsada de sus casas. Ya es hora después de ocho años de gobierno progresista".

"Estamos en deuda con la población de nuestro país por no haber conseguido parar de una vez, definitivamente, los desahucios sin alternativa habitacional, regular el mercado de la vivienda para que las jóvenes y los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna y no tengan que dejarse el 70% o el 80% de su salario para pagar la vivienda. También vivienda pública, regulación del mercado de vivienda que ya está construido, y ponerlas a disposición de la gente", ha agregado.

Por último, Jurado ha incidido en que "esas son las propuestas del Frente Amplio y eso es lo que vamos a llevar al Congreso de los Diputados, lo que va a llevar Rafa Borrego al Congreso de los Diputados a partir del 29 de noviembre".