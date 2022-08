Bravo (PP) pide al Gobierno que deje atrás la ideología y haga "una apuesta clara, como marca Europa, por las nucleares"

El vicesecretario de Economía dice al Gobierno que las medidas de ahorro energético no deben ser "con imposición"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha pedido al Gobierno que "se pierda ideología y se haga una apuesta clara, como marca Europa, en el tema las nucleares y el mantenimiento de la vida útil de esas nucleares", o en las plantas de ciclo combinado, "como otros países como Alemania o la necesidad de agilizar los procesos de autoconsumo y de energías renovables facilitando la tramitación de los mismos e incluso con los fondos Next Generation".

También ha recordado el 'popular' que España ha pasado de tener en 2018 "una dependencia de prácticamente cero al gas ruso a un 8% justo lo contrario que tendríamos que ir". Por tanto, ha defendido que el PP no se queda "sólo en la crítica de los decretos ley que no funcionan sino que plantea propuestas de mejora".

Así, ha insistido este viernes al Gobierno central en que el decreto de medidas de ahorro energético no debe hacerse "con imposición y de manera unilateral" sino con el diálogo previo: "No se puede imponer sino que tiene que ser con convencimiento y trabajo conjunto, no de manera unilateral y no a base de imposición de sanciones que pueden rondar entre 60.000 euros y 100 millones", ha dicho.

En Antequera (Málaga), donde ha mantenido un encuentro con empresarios por este motivo, se ha preguntado "qué pasaría si esas medidas se aplicasen al Gobierno de España, a lo mejor encontraríamos situaciones de consumo y despilfarro que nadie defiende".

"Con ese decreto lo más importante no es lo que opinemos unos y otros sino quienes tienen que aplicarlo", ha sostenido Bravo, quien ha añadido que en el encuentro con empresarios ha visto que hay "esfuerzo que ya vienen realizando desde hace mucho". "No hace falta que venga un gobierno para decirle lo que tienen que hacer para el ahorro puesto que, por desgracia, suben los costes de energía y tienen que buscarse medidas propias", ha enfatizado.

En este sentido, ha criticado que "frente a un gobierno que no reduce ni ministerios, ni su equipo de asesores, ni hace reducción de costes y para hacer 300 kilómetros coge un avión, un helicóptero o un coche, se pide a empresarios medidas que en muchos casos les supondrán un esfuerzo económico, sin ayudas para acometer esas medidas que puedan permitir reducir el consumo".

"Se ha generado --ha agregado-- mucha controversia y vamos viendo como todos vienen apuntando hacia lo que el PP y el presidente Feijóo" propuso: "medidas de eficiencia energética de concienciación, no de imposición". Así, ha aludido a las declaraciones de dirigentes del Gobierno vasco, al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, o "de algunas comunidades del PSOE" al respecto.

En este sentido, ha incidido en la necesidad de avanzar en los fondos Next Generation, con una ejecución del 9%, de 2.600 millones de 28.000, un hecho que "está restando oportunidades a comercios, a particulares, a la industria; tenemos que agilizar ese dinero que Europa nos puso para dos transformaciones: la de la energía y la digital y eso no se está desarrollando".