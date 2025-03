'La buena letra' se asoma a los traumas de la posguerra desde los cuidados en el Festival de Málaga

MÁLAGA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Celia Rico ha presentado este sábado en el 28 Festival de Cine de Málaga la película 'La buena letra', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de una adaptación sobria sobre heridas de guerra y sacrificios de la novela homónima de Rafael Chirbes.

La trama sigue a Ana, una mujer que, en la posguerra valenciana, intenta sanar los traumas de su familia a través de guisos y silencios, mientras el sufrimiento de su entorno ponen a prueba su entrega.

La realizadora Celia ha participado en una rueda de prensa tras la proyección de su obra en el cine Albéniz junto con los intérpretes Loreto Mauleón, Ana Rujas, Enric Auquer y Roger Casamajor; además del productor Fernando Bovaira.

"He intentado poner en diálogo el universo de Chirbes, que está muy atravesado por lo político y la condición de clase, con algo muy íntimo", ha explicado Rico, que ha matizado que la obra del escritor tiene "una preocupación muy fuerte por los cuidados y por entender las relaciones humanas" en la que se han encontrado.

La propuesta de adaptar el libro proviene de una propuesta del productor Fernando Bovaira a la realizadora, que al principio pensaba que sus universos creativos "no encajaban tanto". "Cuando leí la novela, me di cuenta de por qué me la había propuesta Fernando. Me dejó una inmensa tristeza y me hizo pensar en esas abuelas y bisabuelas", ha contado.

"Me pareció una oportunidad muy bonita de indagar en esa memoria e intentar conocer la historia de nuestro país desde otro lugar que no es el que nos habían enseñado en los libros de historia", ha compartido Rico, que ha desarrollado que la nueva perspectiva se enfoca en "esos gestos más pequeñitos e invisibles de las mujeres que han sostenido la sociedad".

El actor Enric Auquer lo ha resumido en que los personajes empiezan la película "derrotados, con una herida gigante" por causa de la guerra. "Intenté viajar hacia una persona que necesita huir de ese entorno hostil y esa casa con tantos fantasmas, recuerdos y tristezas", ha contado.

"Esta película habla de las luces y las sombras del ser humano, y de no juzgarlo a pesar de que todos lo hacemos", ha coincidido la actriz Ana Rujas. "Yo no me centré en que fuese una película de época. Para mí hablábamos de una situación de mucha miseria y cómo los personajes salen de eso", ha reflexionado Roger Casamajor.

La protagonista del filme, Loreto Mauleón, ha definido el proceso de creación de la película como "un proceso generoso de todo el equipo" de "ir encontrando a Ana", su personaje, "en los demás".

Por su parte, el productor Fernando Bovaira ha resaltado la "capacidad de riesgo" de la directora, que "se ha aventurado" a buscar nuevos jefes de equipo con los que no había trabajado en prácticamente todos los departamentos.

"Hablé con Rafael Chirbes de la posibilidad de llevar al cine 'La buena letra', pero luego falleció", ha compartido Bovaira: "Vi la película de Celia 'Viaje al cuarto de una madre' y pensé que podía haber una sensibilidad que trasladara la novela al cine. A partir de ahí, intentas darle todos los medios para llevarla adelante, pero la responsabilidad es de ella".