El CAA avisa del daño causado por la difusión de imágenes del joven tiroteado en Málaga

Archivo - Imagen de archivo de una joven con el teléfono móvil. - ️SAVE THE CHILDREN/FERRAN MART - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha lamentado la difusión de un vídeo en el que se ve a 'Nacho', el joven tiroteado en Málaga gravemente herido con resultado final de muerte. Pese al pixelado o nublado de su rostro "perfectamente identificable" --tanto por su físico como por su voz-- "la difusión ha sumando aún más dolor al enorme dolor de su trágica pérdida".

Según ha detallado el Consejo Audiovisual de Andalucía en una nota, "dado su marcado componente de interés humano, decidir la ilustración audiovisual de un suceso en un formato informativo exige a los profesionales un reto: asumir el difícil equilibrio entre rapidez y verificación de datos y discriminar entre lo que posee verdadera relevancia informativa y lo que constituye mero espectáculo".

Asimismo, el CAA ha recordado sus recomendaciones sobre el tratamiento informativo de sucesos en cuyos puntos uno y cuatro, se advierte a la hora de informar sobre terribles y tan tristes sucesos como éste, lo debido:

Punto Uno: Salvaguardar el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las personas afectadas por sucesos, así como extremar la vigilancia en el cumplimiento de la normativa en estas informaciones. Debe evitarse que la situación de las personas implicadas en el suceso, bien de forma directa, bien porque afecte a personas con ellas relacionadas, se agrave por un tratamiento informativo que afecte a su dignidad, intimidad, honor o a su imagen.

Punto Cuatro. Ponderar la relevancia informativa del material empleado en el relato de sucesos, particularmente si su procedencia es externa y no profesional. El uso plenamente extendido de videos caseros provoca en el espectador un efecto de inmersión que transmite la sensación de estar presente en el momento mismo en que se desarrollan los hechos.

Sin embargo, estos videos requieren de edición por parte de los profesionales del periodismo para prescindir de elementos superfluos, morbosos o impactantes que no sean imprescindibles para la correcta comprensión del hecho noticioso.