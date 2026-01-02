La Cabalgata de Reyes 2026 de Málaga capital contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas de Málaga capital, Teresa Porras, acompañada por un emisario de Sus Majestades de Oriente, informa del desfile del día 5. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de los Reyes Magos contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia que podrá disfrutar del recorrido por las calles de Málaga el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18.00 horas con unos 1.000 figurantes que repartirán alrededor de 20.000 kilos de caramelos y gominolas.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por un emisario de Sus Majestades de Oriente, ha presentado este viernes los detalles del desfile que discurrirá por espacios amplios para evitar aglomeraciones y ha explicado cuál es la previsión inicial, que estará sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

Así, está previsto que a las 17.00 horas, Sus Majestades saldrán desde la Alcazaba y se dirigirán al Ayuntamiento por Travesía Pintor Nogales, acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Ayuntamiento, el alcalde y la concejala de Fiestas, junto con el resto de la Corporación, les recibirán al son de la Banda Municipal de Málaga.

Desde el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, alumna de Escuelas Ave María, leerá la carta a los Reyes Magos y saludará a Sus Majestades en representación de todos los niños y niñas de Málaga.

A las 18.00 horas está previsto que comience el desfile por la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina, Cortina del Muelle y Ayuntamiento de Málaga.

Al llegar a Molina Lario, Sus Majestades y su cortejo recorrerán a pie la calle hasta la Catedral, donde realizarán la ofrenda al Niño en un belén viviente de Eventos con Historia, acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

El desfile contará con tres carrozas reales y diez de acompañamiento, animadas por pasacalles y grupos musicales. Entre ellas destacan 'Ice Age' con el pasacalles 'Avatar'; 'Cuentos de Navidad', con los pasacalles 'Baila Conmigo-Teatinos' y 'Personajes Infantiles'; 'Lady Bug', con 'Les Wagonotes' y 'Aviones'.

También estará 'Fundación Unicaja', con 'Euphoria Dance Academy'; 'Málaga C.F.', con 'Cars'; 'Estrella Dorada'; 'Oriente'; 'Belén', acompañado por la Banda Juvenil 'Juan Jurado Guerrero'; 'Pajes', con el Ballet Real 'Jardín de la Alcazaba'; y las carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas por bandas y guardias especiales.

Unos 1.000 figurantes animarán todo el recorrido y repartirán caramelos y gominolas, manteniendo viva la tradición que convierte a la Cabalgata de Málaga "en uno de los eventos más esperados de la Navidad, ofreciendo magia y alegría a todas las familias de la ciudad".

Desde la empresa municipal de Limpieza de Málaga SAM (Limasam) se ha preparado un dispositivo para la cabalgata de los Reyes Magos que contempla la presencia de cuatro operarios con sopladores y una brigada con cinco operarios a cargo de dos máquinas barredoras.

Por otra parte, el cartón y papel se recogerá diariamente desde los días 6 al 10 de enero y contará con un refuerzo de diez operarios para la recogida de los cartones que se encuentren fuera de los contenedores.