El CAC Málaga incluye nuevas obras a la Colección Permanente Pasión II.Colección Carmen Riera

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga incluye once nuevas obras a Pasión II. Colección Carmen Riera, perteneciente a la colección permanente CAC Málaga.

La exposición reúne 36 piezas de las cuales ocho de ellas se exponen por primera vez en el CAC Málaga para dar a conocer los fondos de la colección de Carmen Riera.

Las piezas pertenecen a un fondo cedido desde marzo de 2009 por la coleccionista Carmen Buqueras en virtud de un acuerdo firmado con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, hasta 2021.

Así, desde el CAC han precisado a través de un comunicado que Pasión II es una selección de arte contemporáneo internacional desde finales del siglo XX hasta la actualidad, con una visión muy representativa de las últimas vanguardias y del interés de los artistas por explorar y experimentar con nuevos materiales y técnicas nunca antes empleados en obras de arte. El análisis de la situación social actual, la ocupación del espacio y reflexiones personales son las temáticas recurrentes en estos artistas.

Susy Gómez desarrolla en su trabajo un discurso que tiene preferencia por los temas del cuerpo y la identidad como en Sin título n 214 (1994), Chema Alvargonzález desde una mirada conceptual toma la ciudad como un elemento de reflexión y detonante de nuevas realidades, significados y miradas en 'Site of World Trade Center VII' (2002) o Miquel Barceló, artista representativo de la pintura figurativa de tendencia expresionista y que en sus trabajos mantiene un constante diálogo con la historia del arte como en sus obras 'Sense títol' (1992), 'Nature Morte Serrée' (1990) y 'Mali' (1992).

José Manuel Broto es uno de los protagonistas de la recuperación de la pintura abstracta, aunque emplea materiales industriales, sus obras expresan estados emocionales y comparten una misma visión íntima y poética en 'Sin título (1998)', por otro lado, José María Cano, que además de músico y compositor es coleccionista y artista plástico.

Desde 2002 se dedica a la pintura exclusivamente usando la técnica de la encáustica, que emplea cera pigmentada sobre tela. La economía, política, el poder y la creación artística son los temas recurrentes como en 'Alter Jasper Johns' (2002).

Susana Solano, que irrumpe en la escena artística a mediados de los 80 con un trabajo de escultura en metal, funde lo orgánico con lo material como en la escultura 'Intus n 5' (1983) o Gavin Perry en su obra 'Stop Crying Now, Here Comes The Sun' (2005) cuyas vibraciones ópticas y profundidad ilusoria recuerda a los primeros trabajos de Frank Stella y los artistas asociados con el pop art.

Por último, Nathan Carter con un claro carácter multiforme, destaca la síntesis de referencias geográficas ficticias que queda patente en su obra Archipelagos (2007).