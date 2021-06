El CAC Málaga y la sala expositiva La Coracha adaptan su horario de apertura en verano

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga y la sala expositiva de dicho espacio, La Coracha, adaptan su horario de apertura al público en verano desde este jueves 1 de julio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive.

Así, el CAC Málaga tendrá un horario de apertura de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas de martes a domingo; permaneciendo cerrado los lunes excepto el 19 de julio y 16 de agosto.

De esta forma, los visitantes podrán seguir disfrutando de las exposiciones temporales 'Franz West. Últimas décadas' que se podrá visitar hasta el 29 de agosto; o 'The Silence of Eternity' del artista canadiense Don Bergland.

También se puede ver la instalación audiovisual 'Can You Hear Me? (2018-2020)' de la artista Nalini Malani hasta el 25 de julio; 'Politics. Colección CAC Málaga', hasta el 29 de agosto o de las dos colecciones permanentes de 'Pasión II. Colección Carmen Riera' y 'Neighbours IV'.

En cuanto a la biblioteca del CAC Málaga, continúan los servicios de atención al usuario, zona de lectura, consulta del catálogo online, conexión wifi, hemeroteca, servicio de referencia e información bibliográfica, espacio infantil y acceso a internet y ofimática.

El horario de acceso durante el mes de julio será de martes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, excepto el lunes 19 de julio, los sábados será de 9.00 a 14.00 horas, mientras que en el mes de agosto la biblioteca abrirá de martes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y los sábados estará cerrada.

Por otro lado, la sala expositiva de CAC Málaga-La Coracha adaptará su horario de verano de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas de martes a domingo, estando los lunes cerrada.

Los visitantes podrá disfrutar de las exposiciones 'Pax Natura' de la artista malagueña Axia Portero y 'La Mirada Inconcreta. Colección CAC Málaga'.