Cae un grupo criminal que estafó más de 18.000 euros a hosteleros de Málaga y detienen a seis personas

La Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Elektra', ha desarticulado una organización criminal dedicada a realizar estafas a hosteleros, siendo detenidas seis personas y una más investigada. En la provincia de Málaga han estafado más de 18.000 euros.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varias denuncias de gerentes de establecimientos hosteleros de Málaga a los que habrían contactado suplantando a la compañía suministradora de energía eléctrica --técnica conocida como vishing--, aludiendo unas supuestas facturas sin pagar por las que se procedería el corte del suministro eléctrico del establecimiento.

Todas estas llamadas eran realizadas en momentos de gran afluencia de clientes, como los fines de semana, cuando la interrupción del suministro eléctrico generaría mayores pérdidas económicas, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Ante esta amenaza y las consecuencias negativas para su negocio, accedían a realizar el pago de manera inmediata de la supuesta deuda, han señalado.

Los autores proporcionaban cuentas bancarias específicas y un concepto de pago, que coincidía con la información facilitada durante la llamada, y un número de teléfono para remitir un justificante del pago realizado.

Con esta técnica han conseguido estafar más de 18.000 euros en la provincia de Málaga. Durante el transcurso de la investigación, se analizaron un total de 13 cuentas bancarias y seis líneas telefónicas que, en su mayoría, habían sido dadas de alta aportando datos falsos.

El dinero obtenido de las estafas era extraído por los autores en cajeros automáticos. Tras las gestiones llevadas a cabo fueron identificados los autores, jóvenes de entre 18 y 25 años residentes en la provincia de Madrid, siendo detenidas seis personas y una más investigada por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, esclareciéndose un total de nueve estafas en la provincia de Málaga.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.